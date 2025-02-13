В Украине резко снизится стоимость лекарств: на что перепишут цены в аптеках

В Украине начнут регулировать стоимость медикаментов, что позволит снизить цены на 100 популярнейших лекарственных средств почти на треть. Новые правила начнут действовать с 1 марта.

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Об этом говорится в указе №82/2025, который подписал президент Владимир Зеленский, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2024 г. "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев". Потребность в таких действиях была, в первую очередь, из-за роста цен на самые популярные лекарства украинского производства на 70-110%.

Кроме того, из-за высоких маркетинговых платежей, получающих аптеки за продажу конкретных лекарств. Поэтому украинцы часто выбирают более дорогой препарат вместо более дешевого аналога с тем же действующим веществом – аптеки не заинтересованы в его продаже, подчеркнул на заседании СНБО министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Учитывая это, правительство добилось от украинских производителей снижения отпускных цен на 100 наиболее популярных лекарств на 30% уже с 1 марта. Кроме того, они подписали декларацию о понижении цен на лекарственные средства конечному потребителю на 20%. Также для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции в Украине вводится ряд регуляций:

определение наценки на все лекарственные средства, а не только входящие в национальный перечень;

запрещение каких-либо маркетинговых услуг по продвижению лекарственных средств до тех пор, пока не будет запущено референтное ценообразование на все лекарственные средства, реализуемые в стране и не установлены четкие правила этого процесса;

возобновлены проверки Госпродпотребслужбой в части контроля за ценами в аптечных сетях.

В то же время планируется усилить контроль за наличием в больницах тех лекарственных средств, которые платит государство в рамках программы медицинских гарантий и которые должны выдаваться пациентам в больницах безвозмездно. Это направлено на прекращение практики отправки пациента по таким медикаментам в частную аптеку в этой же больнице.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству (а конкретно – министру здравоохранения и Антимонопольному комитету) решить проблему с ценами на лекарства. Он отметил, что то, что делают с ценами некоторые аптечные сети, абсолютно недопустимо.

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