В Украине разоблачили схему на торговле кукурузой: бюджет потерял 13,4 млн грн

Экс-руководители двух госпредприятий и представители частных компаний в Украине получили подозрения в организации коррупционной схемы при купле-продаже кукурузы. Госбюджету был нанесен ущерб в 13,4 млн гривен.

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Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Речь идет о таких лицах:

бывший руководитель ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" (ГП ЦСЭСПМ);

бывший руководитель Полтавского филиала ГП ЦСЭСПМ;

бенефициар (скрывается за границей) и директора двух частных компаний.

Схему провернули в 2020 году. В начале года должностные лица заключили с частными компаниями договоры на поставку кукурузы будущего урожая. Позже в документы были внесены изменения. В частности, подозреваемые отменили пункт о требовании учитывать рыночные цены на момент поставки.

В результате кукурузу продали по цене почти вдвое меньше рыночной. Также госпредприятие заказало у указанных компаний сельскохозяйственные работы по завышенной стоимости и рассчиталось за них. Таким образом, госпредприятию причинили 13,4 млн грн убытков.

Отмечается, что действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением с предварительным сговором). А бенефициару и руководителю частной компании дополнительно инкриминируют пособничество по ч. 5 ст. 27. Кроме того, бенефициар объявлен в розыск в связи с его пребыванием за пределами Украины.

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