В Украине появится "банк банков" для спасения бизнеса: принят важный закон

Украинский парламент принял законопроект о создании в Украине так называемого "банка банков" – Национального учреждения развития (НУР). Это специализированный государственный банк, главная задача которого – кредитование проектов для восстановления Украины.

Согласно данным сайта Верховной Рады, законопроект №11238 "О Национальном учреждении развития" был принят во втором чтении и в целом 8 октября голосами 280 народных депутатов. Его авторами являются нардепы-"слуги" во главе с председателем Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

Цель НУР

Решение проблем с финансированием релокированного бизнеса , предприятий в прифронтовых регионах, бизнеса внутренне перемещенных лиц, а также проектов с повышенным уровнем риска.

, предприятий в прифронтовых регионах, бизнеса внутренне перемещенных лиц, а также проектов с повышенным уровнем риска. Привлечение средств частных инвесторов и направление их на восстановление экономики через различные финансовые инструменты .

. Поддержка прежде всего малого и среднего предпринимательства , которое оказалось в сложных условиях, но имеет потенциал для восстановления и развития.

, которое оказалось в сложных условиях, но имеет потенциал для восстановления и развития. Возможность поддержки других категорий лиц (в том числе и физических), которые не имеют доступа к финансированию на адекватных условиях или такой доступ затруднен из-за кризиса, несовершенства рыночных механизмов или других обстоятельств.

"Напоминаю, что Национальное учреждение развития (НУР) – это государственная специализированная организация со статусом "банка банков" и четким мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики. Ее главная миссия – реализация программ кредитования для восстановления страны", – пишет Гетманцев.

В качестве примера для НУР брали KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитное учреждение для реконструкции). Оно было создано в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршалла.

Отдельно принятый закон содержит положения, запускающие программу страхования военных рисков в прифронтовых регионах.

Миграции бизнеса: кто и куда переезжает

В Украине бизнес активно мигрирует, почти 8 тысяч компаний изменили свои локации преимущественно в сфере торговли, строительства и сельского хозяйства. Этот показатель демонстрирует стабилизацию рынка и даже на 10% ниже, чем в 2021 году, а некоторые предприятия смогли сменить адрес несколько раз.

Таким образом бизнес реагирует на экономические, логистические и факторы безопасности. Больше всего предприятий выезжает из столицы и крупных областей, а главными пунктами назначения остаются Киев, Киевская, Харьковская и Днепропетровская области.

Данные свидетельствуют, что переезды бизнеса в Украине в 2025 году стали более организованными и стратегическими. Основными факторами остаются поиск безопасных и экономически выгодных локаций, а также оптимизация логистики и доступа к клиентам.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине хотят создать механизм самозапрета на получение кредитов – займы, выданные таким гражданам, будут считаться недействительными, и их можно будет не возвращать. Соответствующий законопроект 7 октября приняли в парламенте.

