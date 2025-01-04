В Украине пересчитали цены на квартиры: где больше всего подорожало и сколько тепер стоит жилье

В Украине подорожали квартиры в большинстве крупных городов. Метр квадратный в Киеве по состоянию на январь 2025-го в среднем стоит 1470 долларов (данные одного из порталов недвижимости). За квадратный метр недвижимости во Львове придется заплатить около 1490 долларов. В тройку лидеров по уровню цен также попал Ужгород (1300 долларов за квадрат).

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Эта статистика демонстрирует влияние условий безопасности на стоимость жилья. В Ужгороде, где нет комендантского часа и лучшая ситуация с безопасностью, цены растут, тогда как в Харькове, постоянно страдающем от ракетных атак агрессора, стоимость квадрата опустилась до 590 долларов (до большой войны, в январе 2022-го, метр квадратный в Харькове стоил 620 долларов).

Что интересно, если сравнивать среднюю стоимость однокомнатной квартиры, то разница между ценами во Львове и Киеве будет более существенной. Это объясняется тем, что в столице было построено большое количество смарт-квартир с небольшой площадью. В то время как на рынке недвижимости во Львове средняя площадь однокомнатной квартиры значительно больше. В результате средняя цена в Киеве – 60 тыс. долларов, а во Львове – 64 тыс. долларов.

Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость, рассказывает: за год (с ноября 2023-го по ноябрь 2024-го) цены снизились только в двух крупных городах: в Харькове и Днепре. "Наибольший рост цен наблюдается в Виннице – на 29,3%, что значительно превышает среднерыночные показатели. Львов также показал существенное повышение на 22,4%. У Киева и Одессы более умеренный рост – около 10-11%. В то же время Харьков и Днепр являются исключением, продемонстрировав незначительное снижение цен на уровне 3-4%", – рассказывает представительница OLX Недвижимость.

По данным OLX, средняя стоимость квартир (однокомнатные) составляет:

Киев: 2 807 013 грн

Одесса: 1 442 679 грн

Львов: 2 192 022 грн

Харьков: 744 687 грн

Днепр: 1 073 751 грн

Винница: 1 775 023 грн

Национальный банк в своем отчете О финансовой стабильности отметил: спрос на недвижимость растет, однако в основном на готовое жилье. "Предложение жилья медленно пополняется, преимущественно за счет достройки имеющихся объектов, а новые комплексы возводятся только на западе страны. В то же время между предложением жилья и пожеланиями потенциальных покупателей есть значительные разногласия, поэтому рынок восстанавливается медленно, а цены на жилье на вторичном рынке едва растут. Учитывая рост доходов, ценовые условия приобретения жилья даже более благоприятны, чем в 2021 году. Правда, риски безопасности сдерживают от таких покупок", – отмечают в НБУ.

За 11 месяцев 2024 года нотариусы заверили на 14% больше сделок, чем за этот же период 2023-го. Количество договоров купли-продажи росло в каждом из кварталов с начала года. Однако оно достигло лишь 70% от уровня, что наблюдался до полномасштабного вторжения.

Медианная площадь приобретенных квартир – 48 кв. м (как в стране в целом, так и в Киеве), домов – 71 кв. м. Большинство сделок – это покупка жилья, которому больше 35 лет, только четверть сделок заключается для покупки жилья до 15 лет. В то же время медианная площадь жилья, которая есть для продажи в Киеве, заметно выше – около 60 кв. м, а возраст меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, на первичном рынке недвижимости Украины ожидается существенное подорожание. По прогнозам, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены в новостройках могут вырасти от 15% до 20-25%.

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