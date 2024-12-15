В Украине переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине снизились цены на землю сельхознаначения. В ноябре 2024 года средняя стоимость гектара составила 49 908 грн, что более чем на 2 500 грн ниже октябрьской стоимости.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, с начала года же цена выросла – почти на 4 700 грн. В январе 2024 года гектар сельхозземли в Украине стоил в среднем 45 229 грн.

В целом же в 2024 году дороже всего земля стоила в октябре – в среднем 52 422 грн. А вот дешевле всего – в феврале, средние 42 804 грн за гектар.

Где земля самая дешевая

В целом же стоимость гектара земли по областям Украины колеблется от средних 27 944 до 149 724 грн. Т.е., стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 5,4 га в самой дешевой.

Самые низкие цены на землю сельхозназначения зафиксированы аналитиками в Запорожской области – в среднем, 27 944 грн/га. А кроме того, в:

Сумской – 31 624 грн;

Николаевской – 32 069 грн.

Где цены на землю самые высокие

Дороже всего земля стоит стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 149 724 грн. За ней идут:

Киевская – 90 758 грн;

Львовская – 78 516 грн.

Сколько в Украине продали земли

В то же время, в ноябре объемы продажи сельхохземли сократились. По данным аналитиков за этот месяц, было продано 24 297 га, что более чем на 1 000 га меньше, чем месяцем ранее.

В целом же, самые низкие продажи в 2024 году были зафиксированы в январе – 14 626 га. Больше всего же земли было продано в октябре – 25 334 га.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью Государственный земельный банк начал предоставлять в субаренду находящуюся в государственной собственности землю – на конкурентной основе через платформу Прозорро.Продажи. Средняя стоимость субаренды 1 гектара земли составила 28,9 тыс. грн в год, а в целом это уже принесло государственным и местным бюджетам 224 млн грн.

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