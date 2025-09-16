В Украине переписали цены на популярный салатный овощ: сколько стоит килограмм

В Украине вторую неделю подряд дорожают тепличные помидоры. За прошедшую неделю средние цены на овощ выросли на 14% против тех, что были на предыдущей неделе, и достигли 55 грн/кг.

Об этом сообщает EastFruit. Основных причин очередного подорожания две:

снижение объемов предложения таких томатов на рынке из-за сокращения выборок овощей в украинских тепличных комбинатах;

значительное сокращение предложения помидоров из открытого грунта из-за сезонного фактора.

Что происходит на рынке

С начала прошлой недели (8 августа) тепличные томаты от украинского производителя стали дороже в среднем на 14%, но в то же время они остаются на 30% дешевле, чем в начале сентября прошлого года. В зависимости от качества, калибра и объемов партий их отгружали по 35-55 грн/кг.

Но несмотря на это, спрос на тепличные помидоры растет. "Все большую заинтересованность в приобретении этих овощей стали проявлять местные розничные сети и оптовые компании. Кроме того, значительную поддержку ценовому росту оказывает и подорожание грунтовых помидоров на рынке", – отметили аналитики.

Цены на помидоры в супермаркетах

Согласно данным"Минфин", средняя стоимость тепличных помидоров в крупнейших торговых сетях сейчас 73,83 грн/кг, что сразу на 13,3 грн меньше, чем было в августе.

Согласно собственному мониторингу цен OBOZ.UA, сейчас в супермаркетах тепличные помидоры продают по 8,99-16,90 грн/кг. Цены на овощ следующие:

Novus – 60,99 грн/кг;

"Сильпо" – 75,00 грн/кг;

Auchan – 103,80 грн/кг;

Varus – 79,90 грн/кг;

АТБ – 67,89 грн/кг;

Megamarket – 56,70 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине стремительно дешевеет белокочанная капуста. Только за неделю цены на этот популярный овощ упали почти на 20% и теперь большинство производителей продают его до 12 грн за 1 кг.

