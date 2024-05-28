В Украине официально разрешено устанавливать наценку на важные продукты: список

В Украине уже практически год не действует госрегулирование цен на социально значимые товары. Отменено оно было в июле 2023-го с целью устранения чрезмерного давления на бизнес. Тем не менее, тогда была установлена граничная цена наценки на отдельные продукты – она составляет 10%.

Об этом сообщили в Госпотребслужбе. Там отметили, что речь идет о:

муке пшеничной высшего сорта;

молоке пастеризованном жирностью 2,5% (в пленке);

куриных яйцах категории С1;

птице (тушки куриные, четвертины тушки куриной);

масле подсолнечном рафинированном;

хлебе ржано-пшеничныом и батоне.

"Госпродпотребслужба в очередной раз информирует, что с целью устранения чрезмерного давления на бизнес Правительством принято решение об отмене государственного регулирования цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения путем декларирования изменения розничных цен при их увеличении на 5 и более процентов", – говорится в сообщении.

В сам же перечень таких товаров входит 17 позиций. В частности:

крупа гречневая;

сахар-песок;

мука пшеничная высшего сорта;

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта пшеницы);

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);

хлеб ржано-пшеничный;

яйца куриные категории С1;

птица (тушка куриная, четверть тушки куриной);

минеральная вода негазированная;

масло сливочное жирностью 72,5%;

природный газ;

электрическая энергия;

бензин марки А-92;

бензин марки А-95;

дизельное топливо;

батон;

масло подсолнечное рафинированное.

Как сообщал OBOZ.UA тем временем, цены на огурцы весеннего урожая продолжают рекордно снижаться. Теплицы только через неделю обвалили свои расценки на 28% и поставляют овощи по 20-60 грн/кг. "С рук" на городских рынках огурцы продают по 35-65 грн/кг.

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