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В Украине официально разрешено устанавливать наценку на важные продукты: список

Роман Костюченко
Рынки и компании
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1,1 т.
В Украине официально разрешено устанавливать наценку на важные продукты

В Украине уже практически год не действует госрегулирование цен на социально значимые товары. Отменено оно было в июле 2023-го с целью устранения чрезмерного давления на бизнес. Тем не менее, тогда была установлена граничная цена наценки на отдельные продукты – она составляет 10%.

Об этом сообщили в Госпотребслужбе. Там отметили, что речь идет о:

  • муке пшеничной высшего сорта;
  • молоке пастеризованном жирностью 2,5% (в пленке);
  • куриных яйцах категории С1;
  • птице (тушки куриные, четвертины тушки куриной);
  • масле подсолнечном рафинированном;
  • хлебе ржано-пшеничныом и батоне.

"Госпродпотребслужба в очередной раз информирует, что с целью устранения чрезмерного давления на бизнес Правительством принято решение об отмене государственного регулирования цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения путем декларирования изменения розничных цен при их увеличении на 5 и более процентов", – говорится в сообщении.

В сам же перечень таких товаров входит 17 позиций. В частности:

  • крупа гречневая;
  • сахар-песок;
  • мука пшеничная высшего сорта;
  • макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта пшеницы);
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);
  • хлеб ржано-пшеничный;
  • яйца куриные категории С1;
  • птица (тушка куриная, четверть тушки куриной);
  • минеральная вода негазированная;
  • масло сливочное жирностью 72,5%;
  • природный газ;
  • электрическая энергия;
  • бензин марки А-92;
  • бензин марки А-95;
  • дизельное топливо;
  • батон;
  • масло подсолнечное рафинированное.

Как сообщал OBOZ.UA тем временем, цены на огурцы весеннего урожая продолжают рекордно снижаться. Теплицы только через неделю обвалили свои расценки на 28% и поставляют овощи по 20-60 грн/кг. "С рук" на городских рынках огурцы продают по 35-65 грн/кг.

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