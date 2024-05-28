В Украине официально разрешено устанавливать наценку на важные продукты: список
В Украине уже практически год не действует госрегулирование цен на социально значимые товары. Отменено оно было в июле 2023-го с целью устранения чрезмерного давления на бизнес. Тем не менее, тогда была установлена граничная цена наценки на отдельные продукты – она составляет 10%.
Об этом сообщили в Госпотребслужбе. Там отметили, что речь идет о:
- муке пшеничной высшего сорта;
- молоке пастеризованном жирностью 2,5% (в пленке);
- куриных яйцах категории С1;
- птице (тушки куриные, четвертины тушки куриной);
- масле подсолнечном рафинированном;
- хлебе ржано-пшеничныом и батоне.
"Госпродпотребслужба в очередной раз информирует, что с целью устранения чрезмерного давления на бизнес Правительством принято решение об отмене государственного регулирования цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения путем декларирования изменения розничных цен при их увеличении на 5 и более процентов", – говорится в сообщении.
В сам же перечень таких товаров входит 17 позиций. В частности:
- крупа гречневая;
- сахар-песок;
- мука пшеничная высшего сорта;
- макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта пшеницы);
- молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);
- хлеб ржано-пшеничный;
- яйца куриные категории С1;
- птица (тушка куриная, четверть тушки куриной);
- минеральная вода негазированная;
- масло сливочное жирностью 72,5%;
- природный газ;
- электрическая энергия;
- бензин марки А-92;
- бензин марки А-95;
- дизельное топливо;
- батон;
- масло подсолнечное рафинированное.
Как сообщал OBOZ.UA тем временем, цены на огурцы весеннего урожая продолжают рекордно снижаться. Теплицы только через неделю обвалили свои расценки на 28% и поставляют овощи по 20-60 грн/кг. "С рук" на городских рынках огурцы продают по 35-65 грн/кг.
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