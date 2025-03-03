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В Украине "обвалилась" стоимость аренды 1-комнатных квартир: сколько теперь стоит снять жилье

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине 'обвалилась' стоимость аренды 1-комнатных квартир

Во многих крупных городах собственники 1-комнатных квартир переписали стоимость их аренды. Причем преимущественно в сторону удешевления. Так, за последние 6 месяцев больше всего цена на съем такого жилья снизилась в Полтаве – на 31%, до средних 9 000 грн.

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В целом, сообщили на крупном профильном портале, подешевела аренда 1-комнатных квартир в диапазоне 2-31%. В частности, помимо Полтавы, снимать такие квартиры стало дешевле в:

  • Ужгороде – цены снизили на 10%;
  • Львове – на 9%;
  • Ривном, Виннице – на 4%;
  • Киеве – на 3%;
  • Хмельницком – на 2%.

Повысили цены же лишь в 2-х городах. В частности:

  • в Одессе аренда подорожала на 6%;
  • в Ивано-Франковске – на 3%.

В остальных же городах, по данным аналитиков, стоимость аренды 1-комнатных квартир осталась на прежнем уровне.

Сколько стоит снять 1-комнатные квартиру в Украине

Сколько стоит снять 1-комнатные квартиру в Украине

В целом, по данным аналитиков, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно по средним ценам от 4 000 до 17 000 грн. Дешевле всего – в Харькове, в среднем, 4 000 грн. Среди лидеров также:

  • Запорожье – в среднем, 5 000 грн;
  • Николаев – 5 400 грн.

Самые высокие же цены зафиксированы во Львове – в среднем 17 000 грн. А кроме того, в:

  • Ужгороде – в среднем, 16 800 грн;
  • Киеве – 16 500 грн.

В Украине собираются переписать правила относительно квартир и домов

Тем временем в Верховной Раде готовят к рассмотрению правительственный законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики", его рассмотрение может начаться в ближайшее время. Ожидается, что документ решит ряд проблем, в частности, устаревшего жилищного фонда.

Как уточнила нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года.

Разработанный законопроект, отметила она, предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности:

  • льготную ипотеку;
  • компенсацию стоимости жилья;
  • аренду с выкупом;
  • лизинг.

Кроме того, документ предлагает запуск постоянно обновляемого револьверного жилищного фонда (оказывает возвратную финансовую помощь совладельцам жилых домов. Возвращенные ими средства используют для финансирования других участников), а кроме того:

  • развитие социально арендного и служебного жилья;
  • прохождение всех процедур через Единую информационно-аналитическую систему, которая, как утверждается, обеспечит прозрачность и минимизирует коррупцию;
  • утверждение Государственной жилищной стратегии и региональных стратегий, которые будут ее частями.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. При чем практически во всех в сторону удорожания. Так, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Житомире – на 12%, до средних 45 000 долларов.

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