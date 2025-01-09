В Украине не будут убирать штрафы для тех, кто провалил поставки оружия: нардеп заявила о манипуляциях

В Украине не планируется освобождение от штрафов за провалы поставок оружия – речь идет только об устранении тройного штрафа за одно нарушение и замена его на единый, самый эффективный штраф. Все же подобные заявления являются манипуляцией.

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Об этом сообщила нардеп Галина Янченко ("Слуга народа"). Она отметила: в частности, речь идет о прогрессивной пене, которая составляет 3% за каждый месяц просрочки.

Янченко напомнила: в настоящее время за нарушение сроков поставки существует одновременно три штрафа. В частности:

7% – разовый штраф за месяц просрочки;

3% – ежемесячная плата за пользование деньгами;

3% – ежегодная пеня, а именно 0,1% за каждый день просрочки.

"Государственные заказчики ограничили прибыль производителей украинского оружия – в среднем в 5-7%. А сумма штрафов за первый же месяц задержки составляет 13% и вдвое превышает разрешенную государством прибыль. В таких условиях производители украинского оружия не просто должны бесплатно поставить товар, а еще и достать собственные деньги из кармана и доплатить государству. Возможно ли это? Захочет ли кто-нибудь при таких условиях производить оружие для наших защитников? Вряд ли! Поэтому штраф должен быть! Но это должно быть эффективным и должно стимулировать выполнение контракта", – объяснила нардеп.

При этом она напомнила: за некачественные товары предусмотрен отдельный штаф. А за непоставку – "вообще криминал".

В то же время, отметила Янченко, завление руководителя Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина о том, что нардепы намерены "законодательно простить всех, кто провалил поставки оружия на фронт" является манипуляцией.

"Внимание! Информация, которую разгоняет Виталий Шабунин – чистая манипуляция", – отметила она.

Сам же Шабунин утверждает, что нардепы намерены освободить от штрафа в 7% стоимости контракта поставщиков, задержавших поставки оружия на фронт на 30 дней. При этом он сообщил, что эти изменения якобы продвигаются в интересах компаний, одна из которых не поставила оружия на 6 млрд грн, а другая – 1,5 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Украина закупит у немецкого концерна Rheinmetall артиллерийские боеприпасы 155 мм калибра. Контракт был заключен в декабре 2024-го, а снабжение законтрактованных снарядов запланировано на первую половину 2025 года.

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