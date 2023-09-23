В Украине кардинально трансформируется рынок труда: к чему готовиться

Рынок труда в Украине кардинально трансформируется после демобилизации. Украинские защитники, ветераны будут одной из самых численных групп, при этом на свои предыдущие места работы, как показывает практика, они скорее всего не вернутся.

Как пишет издание UBR, Украинский ветеранский фонд летом 2023-го опросил 120 украинских ветеранов. Оказалось, что только 10,8% из них планируют вернуться на предыдущие места работы. Рынок труда придется трансформировать: и государство, и работодатели должны разработать систему реабилитации ветеранов.

При этом в некоторых случаях также придется адаптировать рабочие места. Не все военные в связи со состоянием здоровья смогут выполнять ту работу, которую делали раньше. Для них необходимо адаптировать рабочие места.

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"Мы должны готовиться к полному изменению рынка труда, ведь количество ветеранов, которые будут возвращаться с войны, образует значительный пласт рабочей силы", – считает Милена Метейко из компании "Сингента".

Подготовку процесса реинтеграции нужно начинать еще в период мобилизации. Государство должно разработать программы, создать условия для того, чтобы работодателям было выгодно принимать на работу ветеранов, создавать дополнительные рабочие места.

При этом всем украинцам нужно готовиться к кардинальным изменениям на рынке труда. Эксперты также ожидают значительный дефицит кадров на рынке труда (который наблюдается уже сейчас).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине назвали вакансии с зарплатой от 50 тыс. грн. Речь идет не только о предложениях для программистов.

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