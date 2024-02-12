В Украине из-за атаки РФ есть обесточивание в одной из областей: назван регион

В Украине из-за атаки БпЛА страной-террористкой Россией есть отключения света на Днепропетровщине. Благодаря защитным сооружениям удалось избежать значительных повреждений, но некоторое оборудование на одной из подстанций все же пострадало.

Обесточивались промышленные потребители и более 53 тысяч бытовых потребителей, однако часть потребителей свет уже вернули. Об этом информирует пресс-служба "Укрэнерго".

Несмотря на повреждения энергообъектов Днепропетровской области, пропускная способность высоковольтных сетей "Укрэнерго" достаточна для покрытия имеющегося спроса.

Где отключение в Украине?

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 386 населенных пунктов. Есть новые повреждения из-за обстрелов в сетях Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской областей.

По техническим причинам есть отключение в Киевской, Харьковской областях. В настоящее время продолжаются ремонтные работы.

Как отмечается, из-за потепления потребление держится на достаточно низком, как для зимы, уровне. Вчера, 11 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован около 18:00. Его уровень был на 0,4% выше, чем в предыдущее воскресенье, 4 февраля.

Сегодня по состоянию на 10:00 уровень потребления электроэнергии на 5% ниже соответствующего показателя предыдущего рабочего дня 9 февраля.

Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется.

В субботу-воскресенье на 2 блоках атомных электростанций завершены ремонтные работы, блоки возвращены в работу на полные мощности.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцы могут самостоятельно подготовиться к возможным отключениям света. В частности, гражданам рекомендуют иметь ряд вещей, в частности, повербанки и горелки.

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