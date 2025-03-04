В Украине хотят изменить правила для парковок: что прописали в законопроекте

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №10308, призванный, по словам авторов, упорядочить размещение МАФов и парковок по всей стране. В частности, он предусматривает отведение мест под МАФы и парковки исключительно через электронные аукционы.

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Об этом рассказала глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Которая также является одним из авторов документа.

"Десятилетиями стихийная застройка воспринималась как неизбежная реальность: ну, стоят МАФы где угодно, ну, пристроили очередной киоск прямо на зеленой зоне, ну разливайка "временно" выросла возле школы – ничего не изменишь. Ибо "киосковая мафия" – это не мем, а реальная, хорошо организованная сила, которая годами выстраивала свои правила игры", – объяснила она необходимость принятия законопроекта.

Что предусматривает законопроект

Отведение мест под МАФы и парковки исключительно через электронные аукционы.

"Бизнес соперничает честно, без "договорняков". Предложил лучшие условия – получил право работать. Никаких чиновничьих "откатов" за "хорошее место", – объяснила суть нормы Шуляк.

Прозрачное использование коммунальной земли.

По словам Шуляк, это предусматривает ликвидацию схем с паспортами привязки – комплектами документов, в которых определено место установления временного сооружения на топографо-геодезической основе М 1:500, схема благоустройства прилегающей территории

В случае принятия законопроекта, отмечается, право на использование участка "будет оформляться через механизм земельного сервитута". Т.е., право пользования чужим земельным участком.

Увеличение поступлений средств в бюджет общины.

Общественный контроль.

"Общественность сможет отслеживать, где размещены легальные МАФы и парковки, а где нет. Также предусмотрена четкая процедура демонтажа незаконных объектов", – рассказала Шуляк.

В Украине собираются переписать правила относительно квартир и домов

Также в Верховной Раде готовят к рассмотрению правительственный законопроект № 12377 "Об основных принципах жилищной политики", его рассмотрение может начаться в ближайшее время. Ожидается, что документ решит ряд проблем, в частности устаревшего жилищного фонда.

Как уточнила Шуляк, необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года.

Разработанный законопроект, отметила она, предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности:

льготную ипотеку;

компенсацию стоимости жилья;

аренду с выкупом;

лизинг.

Кроме того, документ предполагает запуск постоянно обновляемого револьверного жилищного фонда (оказывает возвратную финансовую помощь совладельцам жилых домов. Возвращенные ими средства используют для финансирования других участников), а кроме того:

развитие социально арендного и служебного жилья;

прохождение всех процедур через Единую информационно-аналитическую систему, которая, как утверждается, обеспечит прозрачность и минимизирует коррупцию;

утверждение Государственной жилищной стратегии и региональных стратегий, которые будут ее частями.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем практически во всех в сторону удорожания. Так, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Житомире – на 12%, в среднем до 45 000 долларов.

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