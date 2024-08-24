В Украине борщ стоит почти вдвое меньше, чем в Польше: опубликованы цены

В Украине на приготовление борща придется потратить 169,7 грн., тогда как в Польше это блюдо будет стоить 306,9 грн. При этом средняя зарплата у поляков почти в три раза больше.

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Об этом говорится в отчете аналитического центра Gremi Personal. По состоянию на август 2024 года стоимость продуктов для приготовления борща в Украине составляет 169,7 грн. В этот индекс включаются такие ингредиенты, как свинина (300 гр), свекла (300 гр), картофель (300 гр), капуста (300 гр), морковь (200 гр), лук (200 гр), чеснок (50 гр), томатная паста (70 гр), сметана (200 гр), зелень (40 гр) и приправа.

В то же время, в Польше аналогичный набор продуктов для приготовления борща обойдется почти вдвое дороже — 306,9 грн (29,02 злотых). "Индекс борща является отражением экономической ситуации в стране, и этот показатель показывает, насколько доступны основные продукты питания для рядового украинца. Мы видим, что несмотря на распространенный миф, что в Польше продукты дешевле, Украина все же остается страной с более дешевыми ценами на основные продукты питания Конечно, это связано с различиями в уровне жизни и средних доходах населения", – говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

В аналитическом центре также обращают внимание на отличия между минимальными и средними заработными платами в Украине и Польше. В Польше минимальная зарплата с июля 2024 составляет около $738, а в Украине – $200 (8 000 гривен брутто, после налогообложения).

Что касается средней заработной платы, то в Польше она составляет примерно $1 450 (после уплаты налогов это около 6 000 злотых), в то время как в Украине она составляет около $580 (21 800 грн). Аналитики добавляют, что индекс борща показывает разницу в стоимости жизни между Украиной и Польшей, но это не означает, что одна страна однозначно дешевле или дороже для проживания.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в Украине подешевели основные продукты питания. С апреля-2023 по апрель-2024 цены снизились на 0,8%, однако, например, именно на яйца – одновременно на 41,9%. Впрочем, некоторые позиции, наоборот, подорожали.

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