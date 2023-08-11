В Украине аномальная ситуация на рынке труда: сотрудников критически не хватает

В Украине большинство представителей бизнеса считает главной проблемой – дефицит кадров. Он связан с оттоком рабочей силы за границу, мобилизацией. В большинстве региональных компаний в рядах вооруженных сил служат до 20% от военнообязанных сотрудников,

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Об этом говорится в исследовании Европейской бизнес-ассоциации. Так, во Львове 72% опрошенных предпринимателей считает условия удовлетворительными, 20% утверждают, что им сложно работать, и 8% – что очень сложно.

Среди главных проблем бизнеса во Львове выделяют мобилизацию работников и связанные с этим процессом трудности бронирования сотрудников и выезд за границу в краткосрочные командировки. Среди других негативных факторов – снижение покупательной способности населения и непредсказуемые действия государства, которые могут усугубить состояние бизнеса. Только у 4% компаний нет мобилизованных сотрудников. У 84% мобилизовано до 20% от военнообязанных работников компании, у 8% – 20-30% работников, у 4% – 30-40%.

В Одессе 53% опрошенных предпринимателей сообщают, что им сложно вести бизнес в регионе (71% в прошлом году), 41% – что удовлетворительно, и 6% – что легко. На полную мощность в регионе работают 47% компаний, остальные 53% с определенными ограничениями.

Среди топ проблем региона предприниматели отметили отток рабочей силы заграницу, трудности с логистикой (опрос проводился до массированных ударов по портовой инфраструктуре Одессы), коррупцию, непредсказуемые действия государства, которые могут усугубить состояние бизнеса.

В дальнейшем компании планируют сконцентрироваться на поддержке деятельности компании в условиях военного положения, расширении бизнеса, выходе на новые рынки и увеличении штата работников, хотя в прошлом, наоборот, в планах было сокращение штата.

У 76% компаний в рядах вооруженных сил служат до 20% от военнообязанных работников компаний, в то же время у 18% нет мобилизованных работников. В окончание войны до конца года верят 12% опрошенных нами предпринимателей, 53% считают, что война закончится в 2024 году, и 24% – в течение следующих трех лет.

В Харькове среди опрошенных нами компаний только 6% работают в полном объеме, остальные 63% работают с ограничениями, а 31% пока вообще не работают. Главными проблемами бизнес называет снижение покупательной способности населения, отток персонала за границу и мобилизацию работников.

У 56% предпринимателей региона мобилизовано до 20% военнообязанных работников, а у 19% нет мобилизованных сотрудников. До конца года компании планируют сосредоточиться на поддержке деятельности в условиях военного положения, выходе на новые рынки и будут прибегать к сокращению расходов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы назвали самую простую работу в Польше. Зарабатывать можно около 35 тыс. грн в месяц.

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