В США хотят арестовать миллиардера: чем провинился мужчина и сколько денег у него есть

Прокуратура США выдала ордер на арест индийского миллиардера Гаутама Адани и его племянника Сагара Адани, обвиняемых во взяточничестве. Они возглавляют крупнейший конгломерат в Индии Adani Group, который среди прочего занимается транспортом, логистикой, газораспределительными системами и угледобычей.

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Как сообщает Reuters, Гаутама и Сагара Адани хотят арестовать в рамках иска, который подала в американский суд Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Представители регулятора обвинили индийцев в подкупе чиновников на сотни миллионов долларов для лоббирования интересов своей компании, нарушении законодательства из-за размещения облигаций Adani Group на $750 млн.

Если Адани признают виновными, им может грозить неустановленный штраф и запрет на занятие должностей в компаниях, чьи акции публично торгуются в США. В Adani Group назвали уголовные обвинения необоснованными, а финансовый директор конгломерата объянил, что обвинительный акт связан с одним контрактом Adani Green Energy, составляющим около 10% ее бизнеса. Никакие другие подразделения компании в иске не фигурируют.

В федеральной прокуроре США утверждают, что Гаутам и Сагар Адани причастны к схеме подкупа индийских чиновников на $265 млн. Деньги давались ради заключения сделок по строительству крупнейший в Индии солнечной электростанции и поставкам электроэнергии, что должно было принести Adani Group $2 млрд прибыли за 20 лет.

Это стал уже второй крупный скандал вокруг 62-летним Гаутама Адани, который, согласно данным Bloomberg Billionaires Index, является 21-ым в списке самых богатых людей в мире и вторым по богатству в Индии, а его состояние оценивается в $70,8 млрд. В результате рыночная капитализация его компании с 6 ноября упала на $16,5 млрд, а власти Кении отменили проект о совместном строительстве аэропорта.

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