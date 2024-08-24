В разы выгоднее доллара: сколько украинцы могли заработать на покупке банковского золота за пять лет

Стоимость золота в Украине, как и во всем мире, достигла рекордных отметок. Тройская унция 23 августа 2024 стоит 103,2 тыс. грн, а еще пять лет назад стоимость составляла 37,5 тыс. грн. При инвестиции в 1 тыс. долларов за пять лет можно было заработать 41,9 тыс. грн.

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Это следует из расчетов OBOZ.UA. Да, тысяча долларов в августе 2019-го, то есть пять лет назад, стоила всего 25,1 тыс. грн. Допустим, что украинец инвестировал такую сумму в гривне в банковское золото или в американскую валюту.

Если инвестировать в доллар. За пять лет инвестиция в доллары могла бы принести прибыль в 16,1 тыс. грн. Это всего около 3,2 тыс. грн в год.

За пять лет инвестиция в доллары могла бы принести прибыль Это всего около 3,2 тыс. грн в год. Если инвестировать в евро. Пять лет назад за 25,1 тыс. грн. можно было купить 906 евро. Сейчас такое количество евро можно продать за 41,6 тыс. грн. То есть прибыль составит 16,4 тыс. грн. Это больше, чем инвестиционный доход от доллара.

Пять лет назад за 25,1 тыс. грн. можно было купить 906 евро. Сейчас такое количество евро можно продать за 41,6 тыс. грн. То есть прибыль составит Это больше, чем инвестиционный доход от доллара. Если инвестировать в золото. За 25,1 тыс. грн. пять лет назад можно было купить 0,65 тройской унции золота. Сейчас такое количество золота можно продать за 67 тыс. грн. То есть прибыль составит 41,9 тыс. грн.

То есть покупать золото в разы выгоднее, чем покупать доллары или евро.

Стоимость золота в 2024 году

С января цена на золото выросла на 20%, что сделало его одним из самых прибыльных сырьевых товаров в 2024 году. Активно дорожать металл начал в марте, тогда стоимость унции достигла исторического максимума 2160 долларов.

Рост стоимости золота до новых высот объясняется несколькими причинами. К основным Bloomberg относит следующие:

крупные закупки металла центральными банками;

центральными банками; сильный потребительский аппетит в Китае ;

; спрос на активы-убежища на фоне геополитического напряжения.

Впрочем, такое ралли оказалось неожиданностью не всем. Консалтинговая компания Metals Focus еще в июне прогнозировала новый рекорд в этом году, а в начале июля Citigroup озвучила свой сценарий, согласно которому в 2025 году золото достигнет $2700-3000 за унцию.

Как уже писал OBOZ.UA, Украина уже три года не пополняла свой золотой запас на мировом рынке – этот показатель остается на уровне 27,1 тонны. Однако в 2024 году Нацбанк отчитался об увеличении доли золота в международных резервах страны – это произошло из-за роста стоимости самого металла.

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