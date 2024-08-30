В ПриватБанке произошел сбой: работает ли "Приват24"

В работе системы онлайн-банкинга ПриватБанка "Приват24" произошел сбой. Пользователи некоторое время не могли зайти в мобильное приложение, однако в 15:30 система заработала.

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В частности, во время сбоя "Приват24" не загружался у части клиентов после проверки аутентификационных данных, сообщает OBOZ.UA. Соответственно, совершить операции со счетом было невозможно.

Другие пользователи приложения сообщали, что система выдает ошибку. "Авторизация отклонена", – говоилось в техническом сообщении.

Воспользоваться десктопной версией "Приват24" тоже удавалось не всем. Дело в том, что для авторизации там часто необходимо подтверждение личности именно через мобильное приложение.

Напомним, 23 августа произошел сбой систем онлайн-банкинга Monobank, который недавно подвергся массированной DDOS-атаке. Часть пользователей тогда тоже не могла зайти в приложение.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 августа, в два часа ночи завершилась DDOS-атака на Monobank, которая длилась трое суток. За это время на банковский сервис поступило более 7,5 млрд запросов, сообщал соучредитель банка Олег Гороховский.

Monobank стал целью DDOS-атаки с миллиардом запросов 16 августа. Сотрудники банка, несмотря на серьезность ситуации, сохраняли спокойствие и юмор, заявляя, что"отбивают ее, попивая кофе с пончиками". Однако уже на следующий день стало ясно, что ситуация более серьезная, чем казалось сначала.

Атака стала одной из самых масштабных в истории банковского сектора Украины. Соучредитель банка сообщал, что к защите системы подключались не только специалисты AWS, но и украинские спецслужбы.

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