В первом полугодии ДТЭК 'Энерго' уплатил в бюджет более 11 млрд грн налогов

В январе-июне 2025 года компания ДТЭК Энерго уплатила в бюджет более 11 млрд грн налогов.

Об этом говорится в сообщении компании.

"За первое полугодие 2025 года предприятия ДТЭК Энерго уплатили в бюджеты всех уровней 11,25 млрд грн налогов. Это почти на два миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года", – говорится в нем.

Отмечается, что эти налоги направляются на поддержку украинских защитников, громад и других.

"В 2024 году мы перечислили в бюджеты всех уровней 16,9 млрд грн. Несмотря на войну, компания продолжает выполнять свои обязательства перед государством, сохраняет рабочие места и своевременно выплачивает зарплату работникам", – сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Он подчеркнул, что в то же время для компании остается приоритетом восстановление поврежденных и разрушенных обстрелами мощностей ТЭС, а также подготовка к следующему отопительному сезону.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний.