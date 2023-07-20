В Киеве продают квартиры за 8 тысяч долларов: в чем особенность и что нужно знать каждому 

Украинский рынок недвижимости переживает один из самых масштабных кризисов. Покупательная способность украинцев упала, а стоимость строительства резко увеличилась. При этом жилье можно найти по цене, которая в разы ниже рыночных. К примеру, в Киеве некоторые квартиры предлагают за 8 тысяч долларов.

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О том, к чему стоит быть готовым, покупая дешевое жилье и какие правила стоит знать каждому, читайте в материале OBOZREVATEL.

Большие риски и низкая цена

На столичном рынке недвижимости можно встретить десятки объявлений с квартирами, стоимость которых в несколько раз ниже рыночных. К примеру, самое дешевое жилье, которое удалось найти OBOZREVATEL – однокомнатная квартира в Бортничах (Киев) всего за 7950 долларов. За эти деньги продают "однушку" площадью около 18 квадратов.

Квартира находится в трехэтажном здании на ул. Луговая в частном секторе. На территории ЖК еще семь похожих зданий высоток 3-4 этажа. Мы связались с риелтором Викторией Еременко, которая продает квартиры в указанном доме. Представившись продавцом, мы спросили о названии ЖК, застройщике и документах на недвижимость.

В ответ риелтор пояснила: застройщик строит дома на земле, которая предназначена для строительства жилого дома (не многоэтажного), первые дома уже ввели в эксплуатацию, при этом ни сайта, на котором опубликованы документы на строительства, ни групп в соцсетях у застройщика нет.

В доме также нет централизованного водоснабжения, канализации. Парковочные места обещают построить позже. И хотя дома имеют всего 3-4 этажа, в них умудрились разместить десятки квартир площадью от 17 до 22 квадратов. А это увеличивает нагрузку на инфраструктуру и коммуникации.

Застройщик жилого квартала должен позаботиться и о том, как собственники квартир будут заезжать на территорию, где будут парковаться (все это предусмотрено строительными нормами). Также в проекте должны предусмотреть водоснабжение, канализацию, отопление.

"Отопление в квартирах электрическое. Вода из скважины, а канализация – септик", – рассказывает риелтор. При этом расчетов о том, на какое количество жильцом будет рассчитан септик, скважина, предусмотрена ли установка насосов и фильтров на воду, нам не пояснили.

К слову, септик вместо централизованной канализации часто используют в частных домах. Однако при большом количестве жильцов такой вариант может обернуться большим количеством проблем. За очищение септика придется платить самим жильцам, и зависимо от размера резервуаров, такое очищение, возможно, придется повторять с завидной регулярностью.

Адвокат Светлана Саража рассказывает OBOZREVATEL: о случаях, когда вместо частного дома на территории с частной застройкой возводили многоквартирные дома, не редкость. Саража при этом отмечает: далеко не факт, что такое строительство происходит незаконно. Однако даже если все документы и разрешения оформлены, никто не может защитить от оспаривания решений о строительстве многоквартирного дома в частном секторе. Например, по ее словам так произошло в пригороде столице – городе Вишневое. Возле частных домов возвели пятиэтажку на земле, которая была предназначена для жилого дома. В результате соседи устраивали пикеты, подавали в суд. Разбирательства продолжаются в с 2011-го.

"Конечно, люди как жили там, так и живут. Но тут есть вопрос. Кто будет судиться, кто будет представлять интересы жильцов в судах, застройщик построит и исчезнет? Вы покупаете дом и несете определенные риски. Чтобы их минимизировать, нужно не просто обратить внимание на цену и обещания продавца, но и собрать все документы. Обратитесь за консультацией к юристу, покажите ему документы на строительство, которые вам должен предоставить продавец. Хотя бы оцените риски перед тем, как совершать сделку", – говорит адвокат.

За 8 тыс. долларов можно купить квартиру площадью 22 квадрата на пер. Лобачевского (ЖК "Флагман"). В объявлении продавец заявляет, что имеет право собственности и ни о каких проблемах не сообщает. Однако на самом деле этот ЖК считается одним из самых проблемных в столице. Его строил Анатолий Войцеховский, которые после строительство 40 незаконных ЖК на фактически захваченной земле и без разрешений скрывается от правосудия за границей.

В постановлении Печерского райсуда Киева № 757/17833/16-к ЖК "Флагман" называют самовольно построенном на самовольно занятом земельном участке с кадастровым номером 8000000000:66:248:0025. Узаконить и сдать в эксплуатацию ЖК крайне сложно, инвесторы пытаются избавиться от квартир в "плохом" доме, предлагая цены в несколько раз ниже рыночных. Но новый покупатель получит не только смарт-квартиру по смешной цене, но и купит огромное количество проблем и недостроенный объект.

Как правильно купить квартиру

После начала полномасштабной войны в Украине остановилась львиная доля строительства. Сейчас застройщики возобновили работы, но уже совершенно в других условиях. Материалы подорожали, расходы на логистику выросли, получить кредит стало сложнее.

Проблемы возникли даже у крупных застройщиков. Кроме того, резко сократилось и количество украинцев, которые в условиях полномасштабной войны и постоянных ракетных атак согласны инвестировать свои деньги в новостройки.

Покупая квартиры в домах, которые еще находятся на стадии строительства, сэкономить можна до 30%. Однако эти деньги вы фактически платите за риск: сроки строительства могут быть перенесены, а готовый дом может не соответствовать первоначальным планам.

Выбирая застройщика, в первую очередь нужно проверить документы на землю, разрешение на строительство многоквартирного дома, утвержденный проект. Как говорит Саража, консультацию можно получить у юриста.

Однако, проблемы также могут возникнуть, если покупать квартиру в уже сданном доме. Поэтому прежде чем принимать окончательное решение, почитайте информацию о застройщике, о ЖК, поговорите с соседями.