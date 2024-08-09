В Google Chrome появится монетизация: кто сможет зарабатывать деньги через браузер

Компания Google официально подтвердила планы внедрить веб-монетизацию в браузер Chrome. Такое нововведение в перспективе позволит владельцам сайтов напрямую получать финансовую поддержку от посетителей. Однако о том, когда именно это станет возможным, пока не сообщается.

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Упоминание о новой технологии появилось на сайте разработчиков Google Chrome. "Технология позволяет владельцам веб-сайтов получать микроплатежи от пользователей, когда они взаимодействуют с контентом", – говорится в заявлении.

То есть авторы контента смогут получать доход за свою работу, не полагаясь исключительно на рекламу и подписки. В целом веб-монетизация предполагает отсутствие прямого взаимодействия и с пользователем.

Так, посетители сайтов смогут поддерживать авторов контента, производя микроплатежи во время его потребления. То есть именно посетители будут иметь полный контроль над размером и временем осуществления платежей.

Для включения монетизации на любой веб-странице достаточно будет добавить HTML-элемент с соответствующим атрибутом. Тег подаст браузеру сигнал о поддержке монетизации на сайте и укажет на платежную систему, которую нужно использовать. Поступления средств будут производиться автоматически на указанный кошелек пользователя.

Технология веб-монетизации находится на стадии разработки и пока не приобрела статус стандарта W3C. Работа над ней ведется активной группой сообщества Web Platform Incubator.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2024 года мессенджер Telegram открыл Украине доступ к функции монетизации. Теперь владельцы каналов могут получать 50% дохода от рекламы, которую будет размещать соцсеть.

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