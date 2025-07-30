Устраивал свою охрану и персонал на должности в "Нафтогазе": СМИ узнали о еще одном эпизоде в деле Чернышова

В Украине начали расследование еще одного эпизода в отношении экс-министра Алексея Чернышова. Отмечается, что он устроил свою охрану и домашний персонал на высокие должности в "Нафтогазе" с зарплатами более 300 тыс. грн и бронированием от мобилизации. Однако из-за политического давления на антикорорганы это расследование пока приостановлено.

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Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники. Речь идет о людях, которые выполняли функции личной охраны, домработников и помощников, фактически обслуживая Чернышова в быту, но формально были оформлены работниками государственной компании.

По данным источников, зарплата таких "сотрудников" достигала более 300 тысяч гривен ежемесячно, к тому же им обеспечивали бронирование от мобилизации, что создает потенциальные признаки служебного злоупотребления. Эпизод о фиктивном трудоустройстве упоминается в постановлении суда, которое дало разрешение на обыски в квартире Чернышова в июне.

Однако, по информации СМИ, расследование этого направления приостановлено из-за принятия закона, который ликвидировал независимость антикорорганов, в частности НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура). Именно дело Чернышова, по данным источников, стало формальным поводом для политического наступления на антикоррупционные органы, которое вызвало беспокойство в Европейской комиссии.

Алексей Чернышов является фигурантом масштабного дела о злоупотреблениях в Министерстве развития громад и территорий Украины. Вместе с ним подозреваемыми являются застройщик Сергей Копыстыра, экс-советник министра Максим Горбатюк, бывшая чиновница Алла Сушон, представитель стройкомпании Олег Татаренко и член правления НАК "Нафтогаз" Василий Володин. 27 июня Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал для Чернышова меру пресечения – залог в размере 120 млн грн, под который он вышел 2 июля.

Дело Чернышова уже стало символом давления на антикоррупционные институты. Именно после серии обысков, арестов и активных действий НАБУ по этому кейсу Верховная Рада лишила независимости ключевые органы, расследующие коррупцию на высшем уровне. В отчете Еврокомиссии дело Чернышова прямо названо "институциональным спусковым крючком", который активировал наступление на НАБУ и САП.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не будет передавать дело Чернышова другим правоохранительным органам. Он отметил, что полностью доверяет НАБУ и САП, которые ведут это расследование.

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