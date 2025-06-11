Украинцы смогут сбивать "шахеды" за 100 тысяч гривен без мобилизации: Кабмин принял историческое решение

Украинцы теперь смогут официально участвовать в противовоздушной обороне без мобилизации – добровольцы из ДФТГ и лица с подготовкой смогут выявлять и сбивать вражеские дроны. За участие в проекте предусмотрено до 100 000 гривен в месяц, технику и оружие будут предоставлять ВСУ (Вооруженные силы Украины).

Видео дня

11 июня Кабинет министров Украины на заседании утвердил инициативу Министерства обороны по запуску экспериментального проекта для усиления противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Проект предусматривает привлечение к борьбе с воздушными угрозами добровольцев – лиц, которые не подлежат мобилизации, но имеют необходимые навыки и мотивацию.

По словам Мельничука, принят Порядок реализации экспериментального проекта, который позволяет в течение действия правового режима военного положения, но не более двух лет, привлекать членов добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ) и других лиц к ПВО.

Ожидается, что это историческое решение позволяет расширить возможности обороны не за счет мобилизации, а благодаря активному участию граждан, имеющих специальные умения или техническое оборудование, в частности навыки управления беспилотниками. В то же время нардеп Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") обнародовал документ и подробно рассказал о сути инициативы. По его словам, в состав добровольческих ПВО-групп смогут входить:

члены добровольческих формирований территориальных громад;

лица, которые не подлежат мобилизации;

граждане, прошедшие специальную подготовку и имеющие сертификат на использование БпЛА (беспилотных летательных аппаратов).

Участники таких групп получат реальные полномочия и ресурсы. Они смогут:

выявлять, сопровождать и сбивать вражеские дроны и пилотируемую авиацию;

использовать для этого личное оружие, дроны, легкие самолеты;

получать вооружение, боеприпасы и технику от ВСУ;

привлекать собственные транспортные средства и оборудование.

Организационно группы будут подчиняться Силам территориальной обороны, а оперативное управление будет осуществляться Командованием Воздушных сил ВСУ. Денежное обеспечение составит до 100 000 гривен в месяц, в зависимости от объема участия, и будет финансироваться из местных бюджетов. Теперь украинцы, которые не подлежат мобилизации, смогут легально и эффективно помогать государству в противодействии атакам с воздуха, при этом получая достойную финансовую поддержку.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине наблюдается острая нехватка специалистов – работодатели больше всего ищут медиков, инженеров, учителей и реабилитологов. Именно эти специальности признаны дефицитными, и государство активно поощряет молодежь поступать на соответствующие направления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!