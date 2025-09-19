Украинцы начали активнее занимать деньги у банков: сумма кредитов может поразить

В 2025 году украинцы стали значительно активнее занимать деньги у банков. Общая сумма кредитов за первые семь месяцев выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,23 трлн. Впрочем, сумма депозитов более чем вдвое превышает этот показатель.

Видео дня

Об этом сообщили в Опендатабот, ссылаясь на данные Национального банка Украины. Отмечается, что темпы роста предоставления кредитов в валюте существенно замедлились.

Сколько денег украинцы заняли у банков

Отмечается, что по состоянию на начало августа украинские банки выдали кредитов на 1,23 трлн грн – это на 15% больше, чем за тот же период в 2024 году, и на 26% больше, чем до начала полномасштабной. В частности было выдано кредитов:

бизнесу – 909,3 млрд грн (74%);

гражданам – 316,1 млрд грн (26%).

Причем объем кредитов для физических клиентов вырос значительно заметнее – на 22% за год, тогда как для компаний – только на 13%.

"После начала полномасштабного вторжения финансовые учреждения резко сократили кредитование, а доля проблемных кредитов выросла. Так, в апреле 2023 года кредитный портфель населения составлял всего 205,4 млрд грн. Однако уже с лета 2023 года ситуация стабилизировалась. В результате за два года кредитование украинцев выросло в полтора раза, а для бизнеса – на четверть", – объясняют аналитики.

Какую валюту занимают украинцы

Гривня : 97% кредитов людей и 72% – бизнеса.

: 97% кредитов людей и 72% – бизнеса. Валюта: только 3% кредитов граждан ($239 млн), причем более 90% из них не работают.

Сколько денег держат на депозитах

Объем депозитов в украинских банках также постоянно растет. В частности, по состоянию на начало августа клиенты банков разместили на счетах 2,79 трлн грн, то есть в 2,3 раза больше, чем взяли в кредит. А именно:

бизнес – 1,49 трлн грн (53%);

население – 1,3 трлн грн (47%).

Но эксперты отмечают замедление темпов прироста депозитов. В начале полномасштабной войны они росли на 30% ежегодно, но теперь – только на 11%.

И гривневые депозиты растут стабильно, в первые месяцы войны валютные вложения уменьшились на 15%. Впрочем пока даже превышают уровень июля 2021 года: у бизнеса на 21%, у населения – на 10%.

Отмечается, что украинцы и в дальнейшем держат более трети своих сбережений в валюте. В частности их доля у бизнеса составляет 28%, а у граждан – 34%.

Также OBOZ.UA сообщал, что за первое полугодие 2025 года украинцы оформили 4,39 млн микрокредитов на общую сумму более 26 млрд грн, что на 8% больше, чем в прошлом году. Средняя сумма займа выросла до 6029 грн, а стабильный спрос на быстрые кредиты подтверждает, что ежемесячно граждане оформляют около 730 тыс. договоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!