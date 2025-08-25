Украинцы могут бесплатно переучиться на новую профессию: за чье обучение заплатит государство

Украинцы могут пройти профессиональное обучение или переобучение за счет государства – т.е., бесплатно. В настоящее время действует несколько образовательных направлений – для разных слоев населения. И каждое из них имеет свои особенности как по условиям, так и доступности. К примеру, пройти онлайн-курсы по получению сразу ряда специальностей могут все желающие.

Об этом сообщили в Госслужбе занятости. Там отметили, что всего способов получить бесплатное профессиональное образование насчитывается 6:

Обучение в одном из 8-ми центров профессионально-технического образования.

Как рассказали в службе, такие сейчас работают в Полтавской, Ривненской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Сумской, Ивано-Франковской и Одесской областях.

Право на обучение в таких центрах имеют абсолютно все граждане Украины.

Также предусмотрена возможность обучения для иностранцев и лиц без гражданства (которые постоянно проживают в Украине, получили убежище, имеют временную защиту и получили разрешение на иммиграцию в Украину; признаны беженцами, либо нуждающимися в дополнительной защите).

Получение ваучера на обучение.

Это – финансовая поддержка в размере 30 тыс. грн, которая направляется Службой занятости на учебный центр, выбранным зарегистрированным безработный.

Право на такое обучение имеют люди в возрасте 45+ лет. А кроме того, ветераны и ветеранки; люди с инвалидностью; ВПЛ; уволенные с военной службы; люди, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате войны; и лица, получившие ранения, контузию, увечье или заболевание вследствие войны.

Обучение участников боевых действий.

Обучение проводится по рабочим профессиям или по образовательным программам. Право на него имеют: участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны.

Обучение женщин по экспериментальному проекту, осуществляемому по запросу работодателя.

Программа рассчитана на всех женщин – независимо от возраста.

Обучение зарегистрированным безработным до 10 месяцев.

Право на такое обучение имеют зарегистрированные безработные.

"Участники этой программы получают сертификат на обучение, который покрывает его стоимость, однако не может превышать 10 прожиточных минимумов (в 2025 году это 29 200 грн. – Ред.). Также для пользователей услуги есть возможность получить сертификат на проживание", – рассказали в службе.

Онлайн-курсы (список – по ссылке), пройти которые имеют право все желающие.

Куда обращаться

Как рассказали в Госслужбе занятости, все условия направлений можно узнать в любом центре занятости. Также информацию можно получить:

На сайте службы (в разделе "Обучение").

По телефону 1518.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, за 7 месяцев 2025 года служба занятости предложила украинцам более 265 тыс. вакансий. Работодатели же чаще всего ищут продавцов, менеджеров по продажам, строителей, медиков и водителей.

