Украинцы массово переходят на оплату товаров и услуг картами – НБУ

Украинцы предпочитают расплачиваться по безналичным и бесконтактным расчетам платежными картами. Так, в первом полугодии 2024 года доля безналичных операций по сумме составила 64,5% от общей суммы операций с платежными картами. А по количеству достигла 94,3%.

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Об этом сообщили в Национальном банке (НБУ). Там отметили: количество безналичных и операций по получению наличных средств с использованием платежных карт выданных украинскими банками за это время составило 4,123 млрд – как в Украине и за ее пределами. А их сумма – 3,093 трлн грн.

"Из них безналичными были 3,887 млрд операций на общую сумму 1,995 трлн грн. Более 94% операций с платежными картами – безналичные", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: переводы с карты на карту в первом полугодии 2024 года составили треть по сумме (32,2%) и почти десятину по количеству (8,5%). Оплата товаров и услуг в Интернете – 14,4% по сумме и 13,6% по количеству.

"Продолжает расти и общее количество бесконтактных платежных карт. Их количество, по итогам июня этого года, увеличилось на 4% по сравнению с январем. В общей сложности более половины (60,1%) активных платежных карт в июне – это бесконтактные карты", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк установил лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С). Новые правила заработают с 1 октября.

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