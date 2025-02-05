Украинцам выдавали нелегальные кредиты, пострадали сотни людей: НБУ объявил незаконной деятельность BitCapital

Национальный банк Украины (НБУ) обнаружил нелегальную схему кредитования через онлайн-сервис BitCapital. Регулятор заявляет, что компания предоставляла украинцам гривневые займы, которые маскировала под "кредиты в криптовалюте". Деятельность компании признана незаконной, могут быть инициированы дальнейшие санкции.

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Об этом говорится в официальном уведомлении Нацбанка. НБУ отмечает, что от реализации пострадали как минимум 700 клиентов сервиса – они направили регулятору жалобы на компанию.

"Национальный банк Украины по результатам анализа сделок, заключаемых сервисом BitCapital, выявил в таких сделках признаки финансовой услуги по предоставлению средств в кредит, нарушающей Закон Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях". В целях уклонения от выполнения требований законодательства Украины эта услуга маскируется в договорах с потребителями как предоставление ссуд в криптоактивах. Углубленный анализ показал, что сервис BitCapital, формально предоставляя ссуды в USDT (Tether. – Ред.), фактически выдавал кредиты в национальной валюте Украины – гривне, обходя все установленные законом регуляторные механизмы", – говорится в заявлении регулятора.

Нацбанк установил такие ключевые нарушения:

превышение предельной дневной процентной ставки;

несоблюдение законодательства о защите прав потребителей в части требований к договорам и отражение полной стоимости кредита;

информационная непрозрачность и введение в заблуждение об условиях кредита;

отсутствие обязательной информации к раскрытию на вебсайте и т.д.

В частности, среди пострадавших оказались социально незащищенные граждане и военнослужащие. Им, по данным НБУ, отказывали в предусмотренных законом льготах, а кроме того применялись жесткие методы взыскания долгов.

Также отмечается, что для обхода регулирования компания использовала юридическое лицо-нерезидента Golden Interest Group Limited. Оно зарегистрировано за границей. "Сервис фактически создан для предоставления кредитов физическим лицам вне правового поля Украины и надзора регулятора", – уверены в НБУ.

Регулятор добавил, что уже установлен признак небезупречной деловой репутации относительно ключевых лиц, руководителя, владельцев существенного участия компании. "Национальный банк Украины предупреждает всех граждан быть чрезвычайно осторожными при взаимодействии с разными онлайн-платформами и сервисами, особенно работающими с виртуальными активами", – говорится в сообщении регулятора.

"Единственным законным платежным средством на территории Украины является гривня, а законодательство о виртуальных активах разрабатывается. То, что нет полноценного закона об обороте виртуальных активов, создает пробелы в правовом регулировании, которыми сразу пытаются воспользоваться недобросовестные лица. В то же время, регуляторные органы финансовых рынков с 2017 года периодически предупреждают и информируют граждан о рисках операций с виртуальными активами", – напомнили в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НБУ оштрафовал микрокредитную компанию "Технофинанс" на сумму более 1,2 млн грн за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг. Среди прочего, одна из программ компании превысила предельную ставку микрокредитования.

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