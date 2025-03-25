Цены на лекарства взлетели, а затем вернулись к предыдущему уровню: для чего Ляшко создал иллюзию об удешевлении медпрепаратов

В Украине с 1 марта по решению СНБО снизили цены на 30% на самые популярные лекарства (среди них не только важные медикаменты, но и перекись водорода, и восемь видов аскорбинки с разными вкусами). При этом накануне такого снижения цены на лекарства резко взлетели. В январе цена достигла пика, а уже в марте – действительно произошло снижение стоимости до того уровня, который был в прошлом году. Таким образом, вместо реального снижения цены сначала стоимость лекарств резко подняли, а затем вернули к тому же уровню, который был ранее.

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Цены на лекарства формируют изготовители, дистрибьюторы и аптеки. Производители говорят, что стоимость лекарств выросла из-за увеличения затрат на производство и наценки аптечных сетей. В то же время аптечные сети напоминают, что цены почти на 72% формируют производители.

О том, как в Украине создали иллюзию понижения цен и кто за это отвечает, читайте в материале OBOZ.UA.

Украинцам резко повысили цены на лекарства, а затем снизили. Теперь Минздрав отчитывается о "результатах"

"Полученные результаты говорят о снижении средневзвешенной розничной стоимости 1 упаковки лекарства, включенного в перечень ТОП-100, на 25%. Почему не на 30%? Потому что в некоторых несетевых аптеках в течение первой недели продавались остатки препаратов", – заявил несколько дней назад на своей странице в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

На сайте Минздрава опубликовали список этих препаратов и их стоимость с 1 марта. Действительно, если сравнивать с январем-февралем, то цены снизились. Но на самом деле еще летом 2024-го лекарства стоили значительно меньше, чем в марте 2025-го. При этом в январе, в преддверии снижения цен, синхронно все лекарственные средства из перечня самых популярных значительно подорожали.

Например, Валидол-Дарница сейчас в аптеках стоит до 19,66 грн за 10 таблеток. Но такая же цена была в мае 2024 года. Затем стоимость уменьшилась до 18,2 грн, а по состоянию на январь 2025-го произошло резкое подорожание до 24,5 грн. Но с 1 марта, как и обещали в Минздраве, цена значительно снизилась. Однако фактически, если учитывать цены за год, ничего не изменилось.

Вот еще несколько примеров. Корвалол-Дарница, как говорится в отчете Минздрава, стоит до 40,41 грн за флакон (25 мл). Цена действительно значительно снизилась (практически на 30%) с февраля. Но это все еще дороже, чем летом 2024-го. Фактически цена просто вернулась на тот уровень, который был в мае 2024-го.

Фармадол (таблетки №50) сейчас стоит до 166,26 грн. И при этом график подорожания лекарств фактически повторяет графики других препаратов. Сейчас цена вернулась к тому уровню, который был в апреле 2024-го. Летом прошлого года стоимость значительно снизилась, а в январе – достигла пика (более 200 грн), а затем, после нового постановления, вновь снизилась.

Тивортин раствор (42 мг по 100 мл в бутылке) – один из немногих препаратов, который действительно подешевел (в сравнении с ценой, которая была в апреле 2024-го). Год назад стоимость была на уровне 215 грн, а сейчас – 200 грн. Как и в случае с другими препаратами, в январе произошло значительное подорожание лекарства.

Гидазепам (таблетки по 0,05 г №10) стоит до 231,65 грн. Как и с другими лекарствами, в январе произошел значительный рост цены (до более чем 300 грн), а в январе стоимость значительно снизилась, но все же цена больше, чем в июне 2024-го.

Почему в Минздраве "не заметили" такую манипуляцию с ценами – непонятно. То снижение цен, которое произошло в результате последних решений, действительно привело только к росту расходов домохозяйств за последние полгода. Хотя в марте действительно цены вернулись на тот уровень, который был год назад, в декабре, январе и феврале украинцы были вынуждены покупать популярные лекарства по цене, которая была значительно выше.

Производители против аптечных сетей: кто обманул украинцев

Пока Министерство здравоохранения радостно делится результатами новой инициативы, производители лекарств пытаются объяснить, почему растет стоимость препаратов. "Война, логистика, стоимость сырья, которая зависит от колебания курса валют. За годы войны был существенный рост курса доллара в Украине. Энергоносители: необходимость обеспечить постоянную работу предприятий, огромные инвестиции в мощности, как генераторные, так и газопоршневые машины. Их ставят наши предприятия, чтобы иметь доступ к энергии, или покупают ее за рубежом... Ну и кроме того, рыночная ситуация: формирование аптечных сетей, которые сегодня также оказывают существенное влияние на цены за счет маркетинговых договоров", – объяснил на своей пресс-конференции Петр Багрий, глава ассоциации "Производители лекарств Украины".

OBOZ.UA обратился к компании "Дарница" (в перечне популярных лекарств – около 20 их препаратов). Мы спросили, почему накануне уменьшения цены произошло значительное подорожание лекарств, которые они производят. При этом пик произошел в январе. На момент публикации материала ответа мы не получили.

Пока производители лекарств рассказывают о причинах их удорожания, аптечные сети указывают, что цены в первую очередь зависят от производителей. В качестве подтверждения приводят данные аналитической компании Proxima Research: 71,8% стоимости лекарств в Украине формируют производители. Аптеки могут влиять на 22,3% конечной цены, дистрибьютор – на 5,9%.

Аптечные сети упустили возможность зарабатывать на маркетинговых договорах (теперь это запрещено новым регулированием). Так, раньше аптеки брали деньги за "правильную" выкладку товара, продвижение, размещение рекламных материалов в аптеке. Производитель, который хотел, чтобы в аптеке покупали именно его лекарство, а не лекарство конкурента, платил за это аптеке. Теперь такие услуги предоставлять нельзя.

Кроме того, контроль цен на лекарства передали Госпродпотребслужбе. И в этой службе также не увидели ничего удивительного в том, что в январе, накануне снижения цен, стоимость лекарств взлетела. "В целом, по данным Госпродпотребслужбы, зафиксирована тенденция к постепенному снижению цен на лекарства. И это касается также топ-100 наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые производители снизили на 30%", – отметил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Больше всего обращений по поводу продажи лекарственных средств по завышенным ценам поступило от жителей Харьковской, Киевской, Полтавской, Закарпатской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской областей и Киева. Этот показатель составляет 567 жалоб.