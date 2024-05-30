Украинцам рассказали, что АЗС сделают с ценами на все топливо после повышения акцизов: к чему готовиться

Повышение акцизов на топливо не приведет к резкому скачку его стоимости на АЗС. Более того, есть основания считать, что бензин и дизель вообще не будут дорожать.

Об этом в эфире телемарафона сообщил топливный эксперт Сергей Куюн. Он отметил: на автогаз же цена, вероятно, все же вырастет – однако не драматически.

"Что касается акцизов, то совершенно не факт, что цена вырастет. Особенно это касается бензина и дизтоплива. Говорить, что будет какое-то безумное повышение – таких предпосылок нет", – говорится в сообщении.

В то же время он отметил: подорожание же газа не приведет к отказу от него со стороны потребителей. Ведь ездить на нем все равно будет выгодно.

"Действительно будут ощущаться удорожания. Но расчеты показывают, что все равно сжиженный газ сохранит свою привлекательность и будет достаточно выгоден для тех, кто его потребляет", – рассказал Куюн.

Какие цены на топливо выставили АЗС

Пока же на АЗС произошли небольшие изменения – 30 мая они переписали стоимость практически всего топлива. Так, по сравнению с предыдущим днем:

бензин А-95 подорожал на 1 коп./л – до средних 55,99 грн/л;

автогаз подешевел на 3 коп./л – до 26,67 грн/л.

А вот стоимость дизеля осталась на прежнем уровне. Она составляет средние 52,74 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект о повышении акцизов на автотопливо – в частности, бензин, дизель и автогаз – уже зарегистрирован в Верховной Раде. Документ предполагает, что акцизы на топливо будут подняты до европейского уровня к 2028 году, а поэтапное повышение начнется уже с 1 июля 2024-го.

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