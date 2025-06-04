Украинцам "продают зраду в упаковке": в "Евросолидарности" ответили на обвинения относительно продажи Roshen в РФ

Украинский производитель сладостей Roshen не экспортирует свою продукцию в Россию, а завезти ее через соседние с РФ страны невозможно – в частности, из-за того, что реализация товаров под этим брендом в стране-агрессоре запрещена. Поэтому подобные обвинения являются попыткой дискредитировать основателя компании, пятого президента Украины и действующего нардепа Петра Порошенко.

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Об этом говорится в официальном ответе пресс-службы партии "Европейская солидарность" ("ЕС") на журналистский запрос "24 канала", который был опубликован пресс-службой политсилы. В комментарии отмечается, что Roshen полностью прекратил экспорт продукции в РФ еще в 2013 году, хотя другие украинские кондитерские компании продолжали это делать. Поэтому это решение остается в силе последние 12 лет, в течение которых изделия этого производителя не поставляются в страну-агрессора.

Кроме того, в марте 2014 года были арестованы счета фабрики Roshen в Липецке. Впоследствии предприятие прекратило работу и из-за отказа платить налоги в российский бюджет, на его счета был наложен второй арест. Поэтому оборудование и активы фабрики вывезли в Украину, где их использовали для помощи ВСУ, а то, что вывезти не удалось, порезали на металлолом. Собственно Порошенко осудили в РФ за терроризм и экстремизм из-за помощи ВСУ.

Поэтому сообщения о якобы присутствии продукции Roshen на российских маркетплейсах в "ЕС" называют провокацией и частью информационно-психологических операций спецслужб РФ с целью дискредитации Петра Порошенко. Чтобы проверить происхождение товара, можно спросить у продавца ряд товарных документов:

инвойс;

сертификат качества и происхождения товара;

таможенную декларацию;

товарно-транспортную накладную.

Также в партии опровергли домыслы, что, мол, продукцию Roshen могут завозить в Россию контрабандой из Беларуси или Казахстана. Нереалистичность этих догадок объяснили так:

в Беларусь компания перестала поставлять продукцию сразу после начала полномасштабного вторжения, то есть с 24 февраля 2022 года;

сразу после начала полномасштабного вторжения, то есть с 24 февраля 2022 года; из Казахстана легально завезти продукцию Roshen невозможно, потому что ее продажа на территории России является уголовным преступлением.

На этом фоне в политсиле призвали украинские СМИ не становились ретрансляторами спецопераций ФСБ и не распространять непроверенную или манипулятивную информацию, которая вредит репутации Roshen, а также может столкнуть украинское общество или дискредитировать политическую оппозицию. "В случае распространения в медиа недостоверной информации и клеветы компания Roshen оставляет за собой право подать в суд", – предупредили в "Евросолидарности".

Отдельно журналисты попросили прокомментировать заявления блогера Алексея "Сталкера" Свинаренко о присутствии продукции Roshen в России. В пресс-службе партии отметили несколько фактов:

сейчас этот человек не является действующим военнослужащим ВСУ и давно не имеет отношения к официальной структуре Вооруженных сил, то есть его заявления являются позицией не армии, а "личной медийной активностью";

и давно не имеет отношения к официальной структуре Вооруженных сил, то есть его заявления являются позицией не армии, а "личной медийной активностью"; мотивами Свинаренко является личная обида и желание мести Петру Порошенко, о чем он неоднократно писал;

"Мы не считаем уместным реагировать на заявления людей, которые открыто признают свою предвзятость и используются как инструмент информационной войны", – отметили в "ЕС".

В партии отметили свою поддержку прозрачности, независимых расследований и права общества знать правду, но отказались легализировать информационные провокации ФСБ "упакованные в якобы журналистские форматы или "военные" эмоции". Кроме того, журналистов обвинили в попытке "заманить внимание общества на второстепенное", а именно на "измену в конфетах", чтобы замолчать проблемы, с которыми столкнулась страна, отмечают в пресс-службе. А именно чтобы отвлечь внимание общества от тяжелой ситуации на фронте, сложных переговоров в Стамбуле и тотальной коррупции.

"Пока власть преследует оппозицию, мы поддерживаем армию. Пока вам продают "зраду в упаковке от Roshen", мы видим реальную угрозу – подмену фактов эмоциями, и правды – манипуляциями", – резюмируется в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Петр Порошенко подал в суд на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Литвиненко. Судью просят признать противоправными "переписывание" приложения к "санкционному" указу президента от 12 февраля 2025 года, согласно которому на Порошенко были наложены санкции.

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