На украинских АЗС заметно переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

Украинские АЗС заметно снизили цены на бензин А-95. Так, 14 августа они продают его в среднем по 80,63 грн/л, что на 9 коп. дешевле, чем было днем ранее. Впрочем, в экспертной среде ожидают, что на текущей неделе (заканчивается 16 августа) глобальных изменений в стоимости топлива не произойдет.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: причиной этого является текущая ситуация в войне между США и Ираном.

"Мировые геополитические качели на Ближнем Востоке неожиданно дали украинским потребителям горючую передышку. Пока рынок ожидает результатов переговоров между США и Ираном, оптовые цены на бензин в Украине ощутимо проседают", – объяснили аналитики.

Они подчеркнули: очередные попытки президента США Дональда Трампа дипломатически урегулировать конфликт с Ираном "утолили панику на европейском рынке газойля". А потому:

Сейчас рынок замер в ожидании дальнейшего развития событий.

Соответственно, на этой неделе цены на бензин в Украине "будут оставаться неизменными".

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 76,95-85,4 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках Rodnik, SOCAR.

Самые низкие цены – на АЗС "Авантаж 7".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине хотят законодательно разрешить работу мобильных автозаправочных станций в громадах, где российские удары уничтожили все стационарные АЗС или сделали их эксплуатацию опасной. Речь прежде всего о прифронтовых территориях Сумской и Черниговской областей, где уже есть громады без единой уцелевшей стационарной заправки.

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