Украинцам показали график отключения электроэнергии на 3 декабря: когда не будет света
В Украине 3 декабря ограничения будут применяться на протяжении всего дня: с 7.00 до 21.00. В "Укрэнерго" отмечают, что энергетики работают над тем, чтобы поскорее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.
Об этом сообщает "Укрэнерго". Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
При этом именно "Укрэнерго" определяет количество очередей ограничений:
- 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений
- 08:00 – 19:00 – две очереди отключений
- 19:00 – 21:00 – одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса будут действовать ограничения с 06:00 до 22:00.
Что означают очереди и где искать свой график
- 1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;
- 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ для большинства потребителей с 1 декабря останется на уровне 7,96 грн/куб. Коммунальные тарифы не будут просматриваться как минимум до конца отопительного сезона.
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