Украинцам озвучили новый размер минималки: цифра удивила

В Украине в проекте бюджета на 2026 год Кабинет министров предлагает повысить минимальную зарплату с 8000 до 8688 грн. Такая цифра значительно ниже фактического прожиточного минимума. То есть украинцы, которые будут работать полный рабочий день и получать минималку, будут находиться за чертой бедности.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Так, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, рассчитанного Минсоцполитики, составляет 11 259 грн в ценах мая 2025 года. То есть для того, чтобы купить необходимый для физиологического выживания набор товаров и услуг, взрослому человеку необходимо более 11 тыс. грн. Тогда как минимальная зарплата сейчас составляет 8000 грн, а весь следующий год будет на уровне всего 8688 грн.

Так, Бюджетная декларация предусматривает такой рост минимальной зарплаты:

с 1 января 2026-го – 8 688 грн;

с 1 января 2027-го – 9 374 грн;

с 1 января 2028-го – 10 059 грн;

Зато Федерация профсоюзов предлагает установить минимальную заработную плату с 1 января 2026 года не ниже 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2024 года (по предварительным расчетам 12 195 грн) и не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Такая позиция, в частности, учитывает ускоренное движение Украины в ЕС и нормы Директивы (ЕС) 2022/2041 об адекватной минимальной заработной плате в Европейском Союзе; договоренности п. 2.6 Генерального соглашения; поддержку покупательной способности работника, стимулирование возвращения людей на украинский рынок труда, рост поступлений в бюджеты и Пенсионный фонд Украины;

Учитывая низкий уровень оплаты труда работников бюджетной сферы установить размер должностного оклада (тарифной ставки) работника I тарифного разряда ЕТС на уровне минимальной заработной платы, но не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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