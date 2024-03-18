Самая дешевая земля в Европе: как в Украине изменились правила продажи земли, что с ценами и сколько можно купить

В Украине дорожает земля. Даже полномасштабная война не смогла приостановить спрос на участки сельскохозяйственного назначения.

С 1 января 2024 правила продажи земли изменили. Лимит на покупателя увеличили со 100 га до 10 тыс. га. При этом доступ к рынку открыли украинским компаниям с украинскими владельцами.

Фактически единственным реальным ограничением остается запрет на доступ к рынку для иностранцев. О том, как изменялась цена на землю, сколько она стоит в соседних странах и как влияют на эту цену ограничения, читайте в материале OBOZ.UA.

В победу Украины верят, это видно по рынку земли

И спрос и цены на землю растут, несмотря на полномасштабную войну. Согласно данным opendatabot, средняя по стране цена составляет около 41 тыс. грн (970 евро). Однако в этой статистике учитывается и сельскохозяйственная земля в прифронтовых регионах. Для сравнения, в Ивано-Франковской области средняя стоимость гектара составляет 111,6 тыс. грн (2,63 тыс. евро), в Киевской области – 82,4 тыс. грн (1,94 тыс. евро), а в Запорожской – всего 24,7 тыс. грн. (585 евро).

Кроме региона, на стоимость также влияет качество земли, арендная плата, рассказывает OBOZ.UA соучредитель Zeminvest Александр Черный. По его оценкам , стоимость гектара колеблется от 1500 до 2500 долларов (эквивалент от 1354 до 2256 евро).

"Несмотря на войну, спрос на землю растет. И это сказывается на стоимости земли, потому что даже по официальным данным Министерства аграрной политики, стоимость земли во время большой войны выросла примерно на 20%. Спрос на сегодняшний день на землю растет", - объясняет инвестор.

Денис Башлык, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины, во время обсуждения рынка земли, которое организовало Prozorro. Продажи, объяснил: рост цены действительно наблюдается и это демонстрирует веру в победу Украины. "Это один из показателей того, что 99% верят в победу, они не боятся не просто покупать, а инвестировать в землю", – отметил замминистра.

И это в условиях, когда и цена земли, и спрос существенно сдерживается полномасштабной войной. В 2023-м и в Ассоциации землевладельцев, и в инвестиционных компаниях заявляли о чуть ли не рекордном спросе на землю. Это происходило на фоне ожиданий изменения правил рынка земли в Украине в 2024-м. Итак, с 1 января действуют следующие ограничения:

землю разрешили покупать компаниям, но не более 10 тыс. га (кроме того, компания должна быть с украинскими собственниками и зарегистрирована в Украине);

действует запрет продажи государственных и коммунальных сельскохозяйственных земель,

простые украинцы также могут покупать до 10 тыс. га (было 100 га).

То есть рост цены в прошлом году был частично спровоцирован увеличением спроса в преддверии изменений. Фермеры боятся, что крупные холдинги начнут активно скупать землю и это еще больше поднимет цену.

Александр Черный добавляет: многие приняли для себя решение инвестировать в покупку земли сразу после окончания войны и это еще больше усилит спрос. То есть, определенный "бум" ожидается и сразу после войны. Как именно это изменит цену, пока сказать сложно.

А вот иностранцам продавать сельскохозяйственную землю в Украине запрещено. Изменить это правило по закону можно только во время референдума. Есть опасения, что иностранцы могут быть реальными владельцами компаний, оформленных на украинцев и покупать землю. Однако в законе есть четкое требование прозрачной структуры собственности. И если нарушить эту норму, можно стать фигурантом расследования правоохранителей.

"Стоимость земли в ближайшие годы будет соответственно изменяться к тенденциям, которые происходили на европейских рынках, то есть расти. Однако четко говорить о темпах роста на сегодняшний день, достаточно трудно. В первую очередь, это связано с войной.. На стоимость земли должен был повлиять второй этап реформы, официально стартовавший с 1 января 2024 года, выход юридических лиц и увеличение объемов разрешенного земельного банка в одни руки. К сожалению, за счет того, что началась война, эта тенденция не повлияла настолько сильно, как это прогнозировалось до войны", – считает Александр Черный.

Сколько стоит земля в других странах и какие ограничения там действуют

Соседние государства уже давно разрешили покупать землю, по меньшей мере, своим гражданам. Стоимость земли в разных странах зависит от многих факторов. Ситуацию на рынке регулярно анализирует Еврокомиссия.

По последним данным, в ЕС средняя цена на гектар составила 10 578 евро. При этом цены значительно отличаются. Самая дорогая – на Мальте (233 230 евро за гектар). Цены на Мальте отражают ограниченную доступность сельскохозяйственной земли.

Цены в границах одной страны зависят и от региона. К примеру, в Нидерладнах стоимость гектара – от 66 051 евро во Фрисландии до 150 644 евро во Флеволанде. В Греции цены колебаются от 6290 до 84820 евро.

В Польше за гектар в среднем просят 11,2 тыс. евро, при этом здесь нельзя продавать нерезидентам или продавать более 300 га на человека.

Намного дешевле в Румынии (действует ограничение в 200 га). Здесь гектар можно купить за 5,4 тыс. евро, однако земля сначала предлагается совладельцам, затем физическим лицам, арендующим землю, затем соседним землевладельцам и, наконец, правительству Румынии. Только после этого участок открыт для иностранных владельцев при условии, что они были резидентами страны не менее 3 лет.

В Венгрии, но и стоимость гектара, в среднем, составляет 4,9 тыс. евро. Нельзя владеть землей иностранным гражданам (если они не являются гражданами страны ЕС), в "одни руки" продают не более 300 га.

В Словакии цена составляет всего 4,1 тысяч евро за гектар. Правила были смягчены введением принципа взаимности. Иностранные инвесторы могут владеть сельскохозяйственными землями в Словакии только в том случае, если их родная страна позволяет владеть сельскохозяйственными землями. Ограничений по площади нет.

Сравнительно дешевая земля в Литве (3,7 тыс. евро гектар, ограничение для юрлиц – 2 тыс. га, для физлиц – 500 га), Болгарии (3,9 тыс. евро за гектар, продается только земля в частной собственности, однако без ограничений по площади) и Эстонии (3,2 тыс. евро, и для юридических, и для физических лиц нужно получать отдельное разрешение у местных властей, независимо от площади).

Здесь следует отметить, что Украину с точки зрения количества сельскохозяйственных земель, ее качества и перспектив пассивного заработка нецелесообразно сравнивать с, например, Литвой или Мальтой. И хоть украинская земля дорожает, она все еще недооценена.

Черный уверен: на украинский рынок недопуск иностранцев оказывает значительное влияние. Если бы им разрешили покупать, они бы инвестировали средства, это увеличило бы спрос и число платежеспособных покупателей. Конечно, такая ситуация обязательно привела бы к значительному росту цены.

Окончание войны, даже без изменения правил продажи земли, обязательно повлечет значительный рост стоимости земли. Так происходило во всех странах, где открывали рынок. Сейчас динамику сдерживает полномасштабная война, именно этот фактор не позволяет точно спрогнозировать развитие ситуации.

"Разговор о будущей стоимости земли через 5-6 лет после окончания войны вызывает много споров и субъективных оценок. Некоторые прогнозируют цену на уровне 5-6 тысяч евро, другие видят ее в 10 тысячах евро, кто-то говорит, что прогнозирует средневзвешенную цену на уровне около 8 тысяч евро. Однако точно прогнозировать конечную цену на сегодняшний день довольно сложно", – рассказывают в Zeminvest.

Несмотря на полномасштабную войну, рынок земли в Украине продолжает активно развиваться. Уже сейчас предложение не может удовлетворить спрос. При этом во всех странах ЕС стоимость гектара в разы больше. Вступление Украины в Евросоюз обязательно спровоцирует подорожание земли. Однако этим позволит владельцам продать свое имущество по реальной стоимости. Земля, способная прокормить сотни миллионов, не может стоить дешево.