Украинские супермаркеты резко переписали цены на популярный овощ: как выросла стоимость

Цены на морковь в Украине уже выросли в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом и составляют 25-32 грн/кг. Эксперты прогнозируют, что тенденция к подорожанию сохранится до конца зимы из-за ограниченного предложения и стабильного спроса.

Видео дня

Об этом сообщили аналитики EastFruit. По состоянию на начало января 2025 года цены колеблются в пределах 25-32 грн/кг, это значит, что за последнюю неделю стоимость моркови выросла в среднем на 10%.

Многие производители уже заявили о исчерпании своих запасов. Некоторые фермеры, у которых остались лишь небольшие партии моркови, воздерживаются от продажи, ожидая еще более высоких цен ближе к весне. При этом спрос на качественную морковь остается стабильно высоким, а предложение – ограниченным, что и провоцирует дальнейший рост цен.

Причины роста цен

снижение урожайности из-за погодных аномалий: летние погодные условия в 2024 году были неблагоприятными для выращивания корнеплодов, что оказало существенное влияние на объемы собранного урожая;

исчерпание запасов: большинство крупных производителей уже завершили сезон продаж, и на рынке остаются лишь остаточные партии, которые предлагаются по более высоким ценам;

большинство крупных производителей уже завершили сезон продаж, и на рынке остаются лишь остаточные партии, которые предлагаются по более высоким ценам; ожидание дальнейшего роста цен: часть фермеров предпочитает придержать продукцию до весны в надежде реализовать ее дороже, поскольку ограниченное предложение может спровоцировать дефицит моркови на рынке.

Согласно оценкам экспертов, нынешняя цена на морковь в Украине в 2,3 раза выше, чем в начале января 2024 года, тогда средняя цена составляла около 10-12 грн/кг, а сегодня уже более 30 грн/кг. рынке прогнозируют, что цены на морковь могут оставаться высокими до конца зимы. будут способствовать раннему урожаю, возможен дальнейший рост цен в феврале-марте.

Цены на морковь в супермаркетах

По данным " Минфина", украинские супермаркеты продают морковь в среднем по 32,90 грн/кг. кг.

AТВ – 29,5 грн/кг;

Сильпо – 32,6 грн/кг;

Varus – 27,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в течение следующих нескольких месяцев цены на украинские овощи вырастут на около 15%. Высокая стоимость продукции в прошлом сезоне объясняется неурожайностью, кроме того, себестоимость выращивания тепличных овощей тоже очень дорогая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!