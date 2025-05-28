Украинские АЗС заметно переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

Украинские АЗС повысили цены на бензин А-95. Так, 28 мая они продают его по средней цене 54,58 грн/л, что на 9 коп выше, чем в начале недели. В целом же, по ожиданиям экспертов, до конца текущей недели (1 июня) небольшие сети могут удешевить ресурс – однако, признается, на общую ценовую ситуацию это окажет минимальное влияние.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – там бензин продают по 48,95 грн/л. А также Укр-Петроль – 49,5 грн/л.

Что будет с ценами на украинских АЗС

Вместе с тем, отмечается в материале delo.ua, в ближайшие дни заправки не будут существенно менять стоимость топлива. Причем даже несмотря на то, что АЗС имеют возможность снизить цены.

Дело в том, отмечается, что спрос на бензин существенно снизился. По данным аналитиков, падение составило 15% от показателя прошлого года.

"Если бы не было падения потребления, можно было бы ожидать, что сети снизят цены. Но так есть все основания полагать, что они будут пытаться расширить маржинальность, чтобы перекрыть падение продаж", – говорится в материале.

Впрочем, подчеркивается, в дальнейшем АЗС "все же могут снизить цены на бензин на 1 грн/л". Однако этого стоит ожидать не ранее начала лета.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, больше всего нелегальных АЗС в Украине обнаружено во Львовской области – 87. Что составляет сразу 20% от общего количества таких заправок в Украине.

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