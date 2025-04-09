Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр
Украинские АЗС снизили цены на бензин А-95. Так, 9 апреля они продают его по средней цене 55,72 грн/л, что на 8 коп. ниже, чем днем ранее.С начала недели же бензин на заправках подешевел на 10 коп.
В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 49,95-58,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, где бензин стоит 58,99 грн/л. Также высокие цены на бензин выставили на заправках:
- "Рур груп" – 57,99 грн/л;
- Shell – 57,95 грн/л;
- SOCAR – 57,66 грн/л.
Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 49,95 грн/л. А также RLS – здесь бензин стоит 50,4 грн/л.
АЗС будут снижать цены
В то же время, в экспертной среде отмечают, что после обвала цен на нефть на украинском оптовом рынке топлива также начали снижаться цены – еще в конце прошлой недели. Соответственно, говорится в материале delo.ua:
- На АЗС падения цен стоит ожидать не ранее чем через две недели.
- Потенциал к снижению из-за обвала нефтяных рынков "составит 5-6 грн/л".
Впрочем, подчеркивается, процесс снижения цен может начаться уже на этой неделе. Зависеть же это будет от того, "насколько сдадут нервы у участников рынка" в борьбе за клиентов. Составить же удешевление может 0,5-1 грн/л.
В то же время, подчеркивается, удешевление бензина на АЗС может оказаться меньшим прогнозируемого. Дело в том, что на это может повлиять удорожание евро. Ведь:
- Акцизы на топливо в Украине рассчитывают именно в евро.
- В результате американских пошлин "евро растет в цене как по отношению к гривне, так и к доллару".
Как сообщал OBOZ.UA, на мировых рынках цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние 4 года. Причина такого снижения – обострение торговой войны между США и Китаем.
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