Украинские АЗС переписали цены на бензин А-95: сколько теперь стоит литр

За выходные украинские АЗС повысили стоимость бензин А-95 – однако практически незаметно, всего 1 коп. Таким образом, в понедельник, 10 февраля они продают его в среднем по 56,88 грн/л. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближайшие дни значительных изменений в стоимости топлива ожидать не стоит – ведь рынок решил переждать неопределенность с ценами на нефть.

Видео дня

Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: несмотря на то, что мировые цены на нефть продолжают падать, ожидается, что "в ближайшее время рынки будут нестабильными".

"На мировую торговлю будет давить скорая смена решений Дональда Трампа относительно тарифов и санкций. Так, в начале прошлой недели Трамп передумал вводить высокие пошлины по товарам из Канады и Мексики, но уже с середины недели начали действовать пошлины по китайским товарам", – объясняют аналитики.

В то же время, украинский топливный рынок, по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, решил переждать неопределенность с нефтью – и "взял паузу". А потому, отмечается, АЗС "воздержатся от резких движений" стоимости горючего.

При этом он подчеркнул: в будущем бензин может подешеветь – на 50 коп./л. Случится это, по словам Леушкина, может уже в конце февраля.

"Сети будут охотиться на водителей, которые не пользуются автотранспортом зимой, но активно начинают ездить с первыми потеплениями. Обычно это происходит в марте, однако, учитывая аномально теплую зиму, я думаю, что активизация этого слоя потребителей начнется во второй половине февраля", – объяснил эксперт.

Тем не менее, резюмируется в материале, на текущей неделе (10-16 февраля) ожидать существенных изменений стоимости бензина не стоит. "Цены на украинских АЗС будут преимущественно неизменными", – спрогнозировали аналитики.

Сколько стоит бензин на украинских АЗС

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 10 февраля крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 52,95 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине сразу в двух регионах разоблачили АЗС, которые занимались реализацией фальсифицированного топлива. Одну такую заправку обнаружили и закрыли на Закарпатье, еще одну – в Киеве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!