Украина блокирует собственную добычу, но платит за газ, деньги за который получает государство-агрессор Россия – директор Smart-Holding

Вследствие последних повреждений нефтегазовой инфраструктуры российскими ударами, Украина наращивает импорт газа, но при этом блокирует добычу газа украинскими предприятиями. Об этом заявил генеральный директор группы Smart-Holding Иван Герасимович в интервью Forbes Ukraine.

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По его словам импортный газ, закупки которого государство увеличивает в Словакии или Венгрии, является российским и деньги за него получает государство агрессор, которое пытается уничтожить украинскую энергетику.

"Посмотрите, что происходит - газа у нас нет, очень большие повреждения газовой инфраструктуры, но, вместо того, чтобы разблокировать украинский бизнес и позволить нам добывать газ, мы вынуждены, как государство, покупать газ. Где? В Венгрии и Словакии. У меня вопрос - а откуда венгры и словаки берут этот газ? Ответ очевиден. Если смотреть на цепочку этих поставок, то приходишь, опять же, в страну агрессора. Поэтому получается так, что мы платим за этот газ и деньги по кругу приходят к москалям, и они снова делают шахеты, ракеты и лупят по нашей газовой инфраструктуре. На мой взгляд, это не очень рационально. Так почему не дать своему собственному украинскому бизнесу работать?" - спросил Герасимович.

Работа газодобывающих предприятий Smart-Holding была заблокирована из-за приостановления действия спецразрешений на добычу - после введения санкций против основателя и бывшего владельца Вадима Новинского. Уже несколько месяцев предприятия не добывают газ и не наполняют бюджеты соответствующими налогами.

"Почему не применить механизм, который даст возможность бизнесу работать? Зачем делать так, что персональные ограничительные меры приводят к закрытию бизнеса, лишение людей рабочих мест и, соответственно, Украина, как государство, теряет налоги, сборы и так далее, газ", - отметил руководитель Smart-Holding.

Напомним, гендиректор Smart-Holding Иван Герасимович заявил, что группу компаний придется закрыть, если государство не позволит ей возобновить добычу газа "в течение ближайших недель". При этом государство имеет механизм восстановления действия спецразрешений на добычу, не минуя и не отменяя персональные санкции.