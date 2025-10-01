У стен Европарламента начали продавать картофель: сколько стоит 1 килограмм

Украинцы, которые приехали в Брюссель, обнаружили, что в центре европейской столицы – напротив здания Европарламента – расположен мини-ярмарок, где можно приобрести овощи, фрукты и мясо. Цены значительно отличаются от украинских, например, картофель продают по 5 евро, то есть более 240 грн за килограмм

Видео дня

Об этом в своем Instagram сообщила директор проекта по профподготовке в Ивано-Франковске Оксана Архипчук. Она прибыла в бельгийскую столицу, где представляет Украину на фестивале New European Bauhaus.

Среди предложенного ассортимента можно заметить привычные украинцам продукты: картофель, морковь, тыкву, лук, салат, сельдерей, брюссельскую капусту, томаты, перцы, яблоки, груши и другие фрукты и овощи. Подробно цены она не изучала, ностоимость картофеля оказалась на украинские деньги космической – 241 грн (5 евро) за 1 кг.

Отдельно также разместился мобильный стенд с мясными продуктами, но туда автор видео уже решила не идти. Поэтому цены на местную продукцию не узнала.

Что происходит на европейском рынке картофеля

Цены на картофель в Европе упали до многолетних минимумов – причиной стали рекордные урожаи. Например, в Германии собрали больше всего картофеля за последние 25 лет, пишет Bild.

По данным Федерального министерства сельского хозяйства, в нынешнем сезоне ожидается собрать 13,4 млн тонн овоща – на 5,3% больше, чем в прошлом году, и на 17% больше среднего многолетнего показателя. Последний раз подобные объемы фиксировали в 2000 году.

Рекордные объемы объясняются как расширением площадей под картофель на 6,7 % (до 301 тысячи гектаров), так и повышением урожайности: с одного гектара фермеры получают в среднем 44 тонны – на 5 % больше, чем обычно.

В июле цены упали на 18,9 % по сравнению с прошлым годом. Уже во время сезона раннего картофеля наблюдалось снижение, а сейчас дешевеют и основные сорта.

Для производителей ситуация выглядит проблемной. У фермеров скупают картофель в среднем по 14,90 евро за 100 кг – это самая низкая цена с 2021 года. Но аналитики прогнозируют, что ценовое давление будет продолжаться: большое предложение и в дальнейшем будет сдерживать рынок.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине картофель тоже заметно подешевел. Сейчас крупные сети супермаркетов продают его в среднем по 15,57 грн/кг, что более чем на 6 грн ниже цены в конце августа. В то же время в экспертной среде ожидают, что стоимость овоща продолжит снижаться и в октябре достигнет 10 грн/кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!