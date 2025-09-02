У "Новой почты" произошел масштабный сбой: не работает приложение, в отделениях тоже возникли проблемы

Почтовый оператор "Новая почта" возобновил свою работу. По состоянию на 20:13 все сервисы компании уже работают.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram почтового оператора. Там также поблагодарили всех клиентов за терпение и поддержку.

"До встречи в отделениях и у почтоматов", – добавили в компании.

Напомним, что у почтового оператора "Новая почта" 2 сентября был зафиксирован масштабный сбой. Сервисы были недоступны – клиенты жаловались на невозможность воспользоваться приложением, а также на сложности с получением и отправкой посылок в отделениях и почтоматах.

Информацию официально подтвердили в компании. Причиной называли "технические трудности".

"Сервисы "Новой почты" временно недоступны из-за технических трудностей. Наша команда уже работает над восстановлением стабильной работы всех онлайн-сервисов", – говорилось в заявлении.

Сбой в "Новой почте": что известно

Вечером 2 сентября, как сообщил корреспондент OBOZ.UA, в отделениях "Новой почты" возникли проблемы с поиском посылок по базе .

. Оплата услуг оператора стала возможной только за наличные .

. Сотрудники почты сообщили, что такие трудности наблюдаются по всей Украине .

. В соцсетях стали появляться жалобы на работу приложения, сайта и почтоматов. Пользователи заявляют, что не могут зайти в личный кабинет и забрать посылки из ячеек.

Часть клиентов также не может зарегистрировать новые отправления онлайн.

Как сообщал OBOZ.UA, с 13 августа 2025 года "Новая Почта" начала взимать дополнительный 1 доллар за автоматическое оформление незарегистрированных отправлений. Чтобы избежать этой платы, пользователям нужно самостоятельно регистрировать заказ в личном кабинете до прибытия на зарубежный склад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!