У будущих студентов намерены проверять соцсети: в администрации Трампа взялись за иностранных абитуриентов

В Государственном департаменте США намерены расширить проверку социальных сетей потенциальных студентов американских вузов из-за границы. В свою очередь, в администрации президента США Дональда Трампа приказали американским дипломатическим миссиям за рубежом прекратить запись на новые собеседования для получения студенческих и обменных виз.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: уже запланированные приемы будут проводиться в соответствии с действующими правилами.

При этом подчеркивается: в соответствующем внутреннем письме Госдепартамента его глава Марко Рубио проинформировал о планах выпуска обновленных рекомендаций по проверке социальных сетей заявителей на получение студенческих виз, а также участников программ обмена. "Высокопоставленный чиновник Госдепартамента подтвердил точность телеграммы", – говорится в материале Reuters.

В то же время, отмечается, представитель Госдепартамента Тэмми Брюс отказалась комментировать сообщения о соответствующем внутреннем письме. Однако она отметила, что США будут использовать "все инструменты для проверки всех, кто хочет въехать в Соединенные Штаты".

Кроме того, подчеркивается, в администрации Трампа заявили, что держатели студенческих виз и грин-карт подлежат депортации за поддержку палестинцев и критику поведения Израиля в войне в Газе. Там также:

назвали их действия угрозой внешней политике США;

обвинили их в поддержке ХАМАС.

Вместе с тем, отмечается, критики Трампа уже назвали эти действия нападением на свободу слова, которая гарантирована Первой поправкой к Конституции США.

Ранее же, напоминается, администрация Трампа приняла решение лишить Гарвардский университет возможности принимать иностранных студентов. "Администрация приняла меры по подрыву финансовой стабильности и мирового положения старейшего и богатейшего университета страны после того, как он отклонил требования правительства о кардинальных изменениях в своей политике", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп сообщил, что отложит введение пошлин в 50% на импорт товаров из Европейского Союза. По меньшей мере до 9 июля.

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