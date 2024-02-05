Турецкая компания бросила достройку метро в Днепре, но продолжает работать в России: подробности

Турецкая компания "Лимак", покинувшая строительство метро в Днепре, задолжав Украине десятки миллионов евро, продолжает работать в России, зарабатывая миллиарды рублей. Причем "Лимак" работает в РФ как минимум с 2015 года, когда страна-агрессор уже вела войну против Украины.

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Как известно, холдинг "Лимак" принимал участие в строительстве аэропорта в Ростове-на-Дону ("Платов"), который был введен в эксплуатацию в конце 2017 г., однако сейчас закрыт из-за развязанной России в агрессивной войне. С 2018 года турецкая компания также участвовала в строительстве аэровокзального комплекса в городе Хабаровск. В 2022-м совместная компания "Лимак" в России построила пассажирский терминал аэропорта в городе Новый Уренгой, а также выиграла тендер на строительство аэропорта в Магадане. "Лимак" участвовал в строительстве шоссе в Уфе, Башкортостан.

Также турецкий холдинг "Лимак" строит крупный газоперерабатывающий комплекс в поселке Усть-Луг Ленинградской области России, тем самым поддерживает энергетический комплекс страны-агрессора, финансирующей свою войну с Украиной в т.ч. на средства продажи нефти и газа.

В целом строительство комплекса по переработке газа в Усть-Луге – крупнейший проект "Лимака" в России. В его рамках турецкая компания строит дома управления, энергоцентра, складские здания, объекты водоснабжения, лабораторий, а также трубопроводный мост протяженностью 4,5 км, линии высокого напряжения, трансформаторные будки. На строительстве объекта на общей площади 50 га будут работать около 2500 человек. Завершить проект планируется в 2025 году.

Кроме того, созданная в России с участием турецкой "Лимак" группа компаний ЛМС ("Лымак МаращСтрой") сейчас является генеральным подрядчиком и ведет строительство множества различных инфраструктурных и промышленных объектов на территории страны-агрессора.

По информации самой компании, в России ею построено 7 аэропортов, 20 торгово-развлекательных центров, а общая сумма контрактов, заключенных с 2015 года "дочкой" "Лимак" в стране-агрессоре уже превысила 100 млрд рублей.

В конце 2022 года, когда народ Украины вел борьбу с жестоким российским агрессором и выживал в условиях блекаутов из-за постоянных ракетных обстрелов со стороны России, созданная "Лимаком" в РФ компания "Лимак Мараш" провела веселый корпоратив. Во время праздника вместе с сотрудниками поднимать бокалы с шампанским топ-менеджеры из Турции, члены Совета директоров ГК Limak Marash – Эртем Эртан Оккеш и Гюльсерен Синан Аталай.

На вечеринке представили "отличные результаты" работы совместной компании "Лимак" в России: "за 2022 год реализовано 3 масштабных объекта на территории России, выручка за год составила более 20 млрд рублей".

Напомним, в Украине турецкий "Лимак" не справился с достройкой всего одного крупного инфраструктурного объекта. Турецкая компания с 2016 года участвовала в национальном проекте по достройке метро в городе Днепр. Проект выполнялся на средства европейских финансовых институтов – ЕБРР и ЕИБ. Отмечалось, что "Лимак" стал победителем международного тендера во многом благодаря демпингу – турецкая компания предложила самую низкую цену.

Однако уже в ходе затянувшихся на 6 лет работ Лимак организационно и управленчески не смог справиться со многими трудностями, с которыми было связано выполнение сложного и ответственного проекта. А после начала полномасштабной агрессии России против Украины турецкая компания моментально покинула недостроенный инфраструктурный объект.