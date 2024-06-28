Цены на землю в Украине существенно выросли: сколько стоит гектар

В Украине существенно подорожала земля сельхозназначения. Так, в мае 2024 года средневзвешенная цена гектара составила 45 тыс. грн, что на 8,2% выше, чем в апреле 2024 года, и на 5,6% чем в марте текущего года.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE). Его авторы отмечают: нынешняя цена – самая высокая за все время существования рынка земли.

"При этом важно понимать, что указанные цены базируются на официальных ценах, регистрируемых в Реестре прав при заключении сделок купли-продажи. Рыночные цены на землю могут быть значительно выше, ведь большая часть всех сделок заключаются по цене", – отмечается в исследовании.

При этом подчеркивается: учитывая незначительное снижение цен в апреле 2024 года, рост стоимости сельхозземель в мае этого года "вряд ли можно считать долгосрочным трендом". С другой стороны, отмечается, с начала 2024 года средние цены на землю остаются значительно выше, чем в предыдущие периоды.

"Следовательно, можно констатировать, что открытие рынка земель для юридических лиц в январе 2024 года повлекло за собой структурные изменения условий на рынке. И как следствие привело к увеличению ценности сельхозземель", – констатировали авторы исследования.

Где цены на землю самые высокие

В целом же, отмечает аналитики, по областях стоимость гектара земли колеблется от средних 30,2 до 78,9 тыс. грн/гектар. Дороже всего – в Ивано-Франковской области, в среднем, собственно, 78,9 тыс. грн/гектар. А кроме того:

во Львовской – 58,3 тыс. грн/гектар;

Полтавской – 57,6 тыс. грн/гектар;

Тернопольской областях – 55,7 тыс. грн/гектар.

Дешевле всего земля стоит в Запорожской области – в среднем, 30,2 тыс. грн/гектар. А также:

Донецкой – 33,3 тыс. грн/гектар;

Херсонской – 33,5 тыс. грн/гектар;

Сумской областях – 34,6 тыс. грн/гектар.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2024 году украинцы начали активнее покупать и продавать земельные участки и недвижимость. В частности, за первые 3 месяца года было оформлено более 185 тыс. договоров об отчуждении земельного участка, что на 36,4% больше, чем до начала полномасштабного вторжения РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!