Цены на яблоки резко изменились: почему и сколько теперь стоят

В Украине начался сбор яблок нового урожая. В результате отпускные цены стремительно снижаются. Еще одной причиной понижательной ценовой тенденции производители называют отсутствие спроса на яблоки летних сортов урожая 2025 года.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Так, только с начала текущей недели яблоки нового урожая снизились в цене в среднем на 12%, и на сегодняшний день реализация этих фруктов происходит в пределах диапазона 35-45 грн/кг ($0,85-1,09/кг), в зависимости от сорта и объемов партий. При этом большинство оптовых компаний и розничных сетей еще продолжают продавать прошлогодние яблоки, в частности производства Польши.

Понижательный ценовой тренд игроки рынка объясняют сезонным увеличением предложения яблок из украинских хозяйств. При этом спрос на продукцию как местных компаний, так и экспортеров остается достаточно невысоким, что также оказывает давление на цены.

Стоит отметить, что несмотря на понижательный ценовой тренд, на сегодняшний день яблоки в Украине поступают в продажу в среднем в 2,2 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Почему цена может снова вырасти

Несмотря на временное удешевление, ситуация с яблоками в долгосрочной перспективе выглядит не так оптимистично. Уже весной 2024 года потребители почувствовали на себе подорожание, ведь иногда цены достигали 100 гривен за килограмм. Основными причинами стали:

необходимость хранить фрукты в специальных холодильниках, что требует больших затрат на электроэнергию;

ограниченность количества качественных яблок после зимы и весны;

влияние инфляции и общей нестабильности на рынке.

Эксперты прогнозируют, что после кратковременного удешевления в конце лета цены снова начнут медленно расти. Зимой яблоки могут стоить уже 70-80 гривен за килограмм. Несмотря на ценовые колебания этого сезона, специалисты смотрят в будущее с большим оптимизмом. Печко отмечает, что следующий год может стать более стабильным для производителей и покупателей.

Согласно данным"Минфина", средняя цена яблок по состоянию на 23 августа 2025 года составляет 62,9 грн/кг.

