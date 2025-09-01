УкраїнськаУКР
Цены на овощи и фрукты в Украине резко переписали: к чему готовить кошелек

Дарина Герцева
Рынки и компании
2 минуты
1,6 т.
Иллюстрация - капуста, свекла и другие овощи на прилавке

В Украине за неделю (25-31 августа) значительно подешевели картофель (с 12,50 до 10,90 грн/кг), морковь (с 17,20 до 15,00 грн/кг), свекла (с 14,50 до 13,20 грн/кг) и малина (со 110 до 100 грн/кг). В то же время подорожали цветная капуста, огурцы, арбуз и голубика.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Конец августа принес новые колебания на украинском плодоовощном рынке.

Как изменились цены на продукты в Украине

Несмотря на сезонный рост предложения, не все продукты дешевеют, на одни товары цены падают, на другие наоборот поднимаются. Данные свидетельствуют, что наибольшие изменения произошли в "борщевом наборе", капусте и фруктовом сегменте.

Что подорожало больше всего

На прошлой неделе картофель в Украине заметно снизился в цене, с 12,50 грн/кг до 10,90 грн/кг, то есть почти на 13%. Подешевела и морковь, с 17,20 грн до 15,00 грн/кг. Похожая тенденция наблюдалась и у свеклы, которая уменьшилась с 14,50 грн до 13,20 грн/кг. Таким образом, ключевые овощи борщевого набора дали покупателям ощутимый "глоток воздуха" в расходах.

Цены на помидоры просели с 22,00 грн/кг до 19,80 грн/кг, что сделало их более доступными. В то же время огурец подорожал: с 18,50 грн до 20,30 грн/кг, то есть почти на 10%. Сладкий перец тоже вырос в цене – с 34,00 грн до 36,50 грн/кг.

Больше всего вверх пошла цветная капуста, с 41,00 грн до 46,00 грн/кг, то есть почти на 12%. Подорожала и пекинская капуста – с 28,00 грн до 30,50 грн/кг, а также брокколи с 55,00 грн до 57,50 грн/кг. Зато в зелени ситуация другая, укроп снизился с 11,50 грн до 10,00 грн/пучок, петрушка – с 12,00 грн до 10,50 грн, тогда как салат подорожал с 22,50 грн до 24,00 грн/пучок. Во фруктовом сегменте также наблюдались разнонаправленные изменения:

  • малина подешевела со 110 грн/кг до 100 грн/кг;
  • голубика наоборот подорожала со 155 грн до 165 грн/кг;
  • персик вырос в цене с 42,00 грн до 45,50 грн/кг;
  • слива упала с 30,50 грн до 28,00 грн/кг, так же как и нектарин с 48,00 грн до 44,50 грн/кг;
  • арбуз дорожал – с 6,50 грн до 7,20 грн/кг, тогда как дыня выросла с 10,00 грн до 11,50 грн/кг, расширив ценовой диапазон;
  • виноград продолжил падать, с 55,00 грн до 52,00 грн/кг, и это уже пятую неделю подряд.

В общем, в конце августа украинцы могли дешевле приобрести картофель, морковь, свеклу, помидоры, зелень и сливы. Но подорожание коснулось капустных культур, огурцов, перца, салата, а также отдельных фруктов, прежде всего арбуза и персика.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с начала осени в Украине значительно выросли цены на свинину и говядину. В частности, лопатка стоит более 220-240 грн, а задняя часть говядины уже 360 грн за килограмм. Эксперты прогнозируют, что удешевления мяса в ближайшее время не будет.

