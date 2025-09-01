Цены на овощи и фрукты в Украине резко переписали: к чему готовить кошелек

В Украине за неделю (25-31 августа) значительно подешевели картофель (с 12,50 до 10,90 грн/кг), морковь (с 17,20 до 15,00 грн/кг), свекла (с 14,50 до 13,20 грн/кг) и малина (со 110 до 100 грн/кг). В то же время подорожали цветная капуста, огурцы, арбуз и голубика.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Конец августа принес новые колебания на украинском плодоовощном рынке.

Несмотря на сезонный рост предложения, не все продукты дешевеют, на одни товары цены падают, на другие наоборот поднимаются. Данные свидетельствуют, что наибольшие изменения произошли в "борщевом наборе", капусте и фруктовом сегменте.

На прошлой неделе картофель в Украине заметно снизился в цене, с 12,50 грн/кг до 10,90 грн/кг, то есть почти на 13%. Подешевела и морковь, с 17,20 грн до 15,00 грн/кг. Похожая тенденция наблюдалась и у свеклы, которая уменьшилась с 14,50 грн до 13,20 грн/кг. Таким образом, ключевые овощи борщевого набора дали покупателям ощутимый "глоток воздуха" в расходах.

Цены на помидоры просели с 22,00 грн/кг до 19,80 грн/кг, что сделало их более доступными. В то же время огурец подорожал: с 18,50 грн до 20,30 грн/кг, то есть почти на 10%. Сладкий перец тоже вырос в цене – с 34,00 грн до 36,50 грн/кг.

Больше всего вверх пошла цветная капуста, с 41,00 грн до 46,00 грн/кг, то есть почти на 12%. Подорожала и пекинская капуста – с 28,00 грн до 30,50 грн/кг, а также брокколи с 55,00 грн до 57,50 грн/кг. Зато в зелени ситуация другая, укроп снизился с 11,50 грн до 10,00 грн/пучок, петрушка – с 12,00 грн до 10,50 грн, тогда как салат подорожал с 22,50 грн до 24,00 грн/пучок. Во фруктовом сегменте также наблюдались разнонаправленные изменения:

В общем, в конце августа украинцы могли дешевле приобрести картофель, морковь, свеклу, помидоры, зелень и сливы. Но подорожание коснулось капустных культур, огурцов, перца, салата, а также отдельных фруктов, прежде всего арбуза и персика.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с начала осени в Украине значительно выросли цены на свинину и говядину. В частности, лопатка стоит более 220-240 грн, а задняя часть говядины уже 360 грн за килограмм. Эксперты прогнозируют, что удешевления мяса в ближайшее время не будет.

