Цены на нефть "валятся" 5-й день подряд: что происходит на рынке

На мировых рынках снижаются цены на нефть – уже 5 день подряд. Утром 23 сентября фьючерсы на марку Brent подешевели на 42 цента, или на 0,63% – до 66,15 доллара за баррель. А стоимость американской нефти WTI упала на 36 центов, или на 0,58% – до 61,92 доллара за баррель. Причиной же происходящего в экспертной среде называют информацию о предварительной договорённости между иракскими и курдскими властями по возобновлению работы нефтепровода, что усилило опасения по возникновению избыточного предложения.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: за последние 5 дней и Brent, и WTI подешевели в общем на около 4%.

"Главная тема – переизбыток предложения. При этом перспективы спроса накануне конца года туманны. А запуск курдского нефтепровода создает дополнительное давление – это позволит снова вывозить около 230 тыс. баррелей нефти в сутки из иракского Курдистана", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в целом мировой рынок готовится к росту предложения – и параллельный ослаблению спроса. Причинами же этого аналитики называют:

Быстрый рост числа электромобилей.

Экономические трудности из-за торговых пошлин США.

"Согласно последнему отчету Международного энергетического агентства, в этом году мировая добыча нефти будет расти быстрее. А к 2026 году на рынке нефти может образоваться еще больший избыток – потому что страны ОПЕК+ наращивают производство, а добыча вне картеля тоже растет", – объяснили авторы материала.

Впрочем, признают они, риски на рынке все же сохраняются. И связаны они с:

Обсуждением в ЕС более жестких санкций против российского экспорта нефти.

Возможным обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же США озвучили идею новых санкций против России, которые могут побудить Кремль к миру. Штаты планируют призвать своих союзников в "Большой семерке" ввести тариф на Китай и Индию в размере 100% за то, что они покупают российскую нефть. США также будут призывать своих союзников ввести санкции против организаций, поддерживающих российскую военную промышленность.

