Цены на нефть достигли максимума за неделю: что происходит на рынке

На мировых рынках подорожала нефть – достигнув новых недельных максимумов. Утром 15 августа фьючерсы на марку Brent выросли на на 16 центов, или 0,2% – до 67 долларов за баррель. А на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) – на 14 центов, или на 0,2% – до 64,1 доллара за баррель.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: подорожала нефть на фоне после того как президент США Дональд Трамп пригрозил России последствиями, если она заблокирует мирное соглашение по Украине. Это, объясняется, "усилило опасения относительно предложения ресурса".

"Все внимание на встрече Трампа и Путина на Аляске, где главным вопросом будет прекращение огня в Украине. Тем не менее, продолжение войны между Россией и Украиной удерживает цены на нефть высокими, потому что из-за боевых действий на рынок поступает меньше российской нефти", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, на стоимость ресурса также повлияли "сильные экономические данные из Японии" – одного из крупнейших мировых импортеров нефти. В частности, фиксируется, что в апреле-июне экономика страны выросла больше, чем ожидалось – на 1% вместо 0,4% (в годовом выражении).

Цены на нефть могут упасть до рекордных показателей

В то же время, сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ), в России прогнозируют, что в конце 2025 – начале 2026 годов мировые цены на нефть могут упасть до 40-50 долларов за баррель. Что, отмечается, станет для России шоком.

"Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти, что создает избыток предложения. Свое слово добавляют и экспортеры сланцевой отрасли, стремительно наращивающие бурение, невзирая на цену", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивается, дополнительное давление на рынок оказывают и другие факторы. В частности:

Замедление экономики Китая.

Рост экспорта нефти из Бразилии, Гайане и Норвегии. Г

"Геополитические риски, ранее подтягивавшие котировки на несколько долларов, теперь почти не влияют на цены. Как следствие, предложение нефти в мире растет быстрее спроса", – объяснили в СВРУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп выразил мнение, что если цена на нефть упадет на 10 долларов, Россия будет вынуждена прекратить войну против Украины из-за экономического давления. И это, считает он, вполне возможно в ближайшее время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!