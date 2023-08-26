Цены на квартиры пересчитают: сколько теперь будет стоить оренда жилья в Киеве

В Украине уже в сентябре могут вырасти цены на аренду квартир. Подорожание связано с традиционным ростом цен в сентябре каждого года.

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Президент Ассоциации специалистов недвижимости (АСНУ) Юрий Пита прогнозирует: цены осенью могут вырасти примерно на 10%. "То, что стоило 8-9 тысяч, может вырасти в цене до 9-10 тысяч", – рассказывает эксперт в комментарии OBOZREVATEL. Причин для такой тенденции несколько. Главная – традиционный сезонный рост спроса. К сентябрю в крупные города, в первую очередь Киев, возвращаются студенты, начинается активный бизнес-сезон. Кроме того, начинается учебный год в школах, поэтому родители вместе с детьми возвращаются в столицу.

И хотя и спрос, и цены все еще не достигли уровня до полномасштабной войны, если сравнивать спрос на квартиры с весенним, сейчас наблюдается рост числа сделок (аренды). "Ожидаем повышения цен около 10%. В первую очередь говорим о Киеве", – отметил эксперт.

"Цены действительно повышаются. Никто не хочет сдавать свою квартиру дешево. А вы бы сдавали квартиру, на которой планировали зарабатывать, в которой делали ремонт по цене, с которой квартира никогда не окупится? Квартиры в гривневом эквиваленте подорожали, ремонт тоже в гривне стал дороже. А аренда у нас, наоборот, подешевела за время этой войны", – говорит киевский риелтор Максим.

После начала полномасштабной войны часть владельцев жилья, ожидая быстрого ее окончания, предлагали значительные скидки на квартиры. Однако в объявлениях указывали: "цена действует на время военного положения". Военное положение продолжается с февраля прошлого года, и теперь собственники квартир предупреждают арендаторов о пересмотре цены.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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