Цены на аренду квартир в Киеве бьют рекорды: в каких районах снимать жилье дешевле

В Киеве аренда однокомнатной квартиры в центральных районах стоит от ~28 до 36 тысяч гривен, тогда как на окраинах и в пригороде можно найти варианты от 10-15 тысяч. Разница объясняется не только районом, но и типом дома и состоянием квартиры, как свидетельствуют сами киевляне, за меньшие деньги часто приходится мириться с минимальным набором мебели и скромным ремонтом.

Видео дня

По данным крупного портала для поиска недвижимости, средние месячные ставки за однокомнатную квартиру в августе 2025 года сильно отличаются – от примерно 10 тысяч грн на окраинах до более 35 тысяч в центре. И именно в реальных историях киевлян это ощущение ценовой пропасти заметно ярче всего.

Печерский район сейчас держит первенство по стоимости – около 35 900 грн за однокомнатную квартиру. Не намного дешевле – Шевченковский (примерно 28 000 грн) и Подольский(21 000 грн). Такие цифры отражают спрос на центральную инфраструктуру, офисы, заведения и транспортную доступность.

Как одна из опрошенных журналистами киевлянок сказала, планируя переезд, она "думала переезжать, смотрела – средняя стоимость 30 тысяч. Живу с родителями, но планирую именно сейчас искать квартиру. Цены сейчас очень высокие". Эта фраза хорошо иллюстрирует, что для переезда в центр многим приходится либо откладывать решение, либо менять ожидания.

Еще один респондент, который снимает в центре, объяснял выбор: "Мы арендуем каждый раз недорого, около 20 тысяч гривен за одну комнатную маленькую квартиру. Там все есть – базовая мебель, техника. Это Подол, Шевченковский район". То есть даже в пределах центральных районов можно найти варианты немного дешевле, если идти на компромисс с площадью или качеством ремонта.

Районы вроде Голосеевского(22 300 грн), Соломенского и Дарницкого (около 18 000 грн) удерживают средний ценовой уровень – часто это компромисс между доступностью центра и умеренной ценой. Те, кто ищет двухкомнатную квартиру "на двух человек, и чтобы это был хороший ремонт", отмечают, что это минимум 20 000 грн в хорошем районе. А если отдаленные районы, то можно надеяться на 15... Такой голос подчеркивает, что для среднего бюджета важно не только количество комнат, но и состояние коммуникаций и ремонт.

Самые доступные предложения – на Левом берегу и в пригородах. Деснянский район показывает среднюю аренду около 10 000 грн, Бровары – 13 000 грн, Святошинский – 14 800 грн, Вишневое – 14 500 грн, Ирпень и Буча по 15 000 грн, Софиевская Борщаговка — 16 500 грн. Сами жильцы подтверждают, что разница ощутима. "С ценой в 15 тысяч рассматривают Троещину, Радужный, то есть левый берег удаленно от метро. Мы нашли еще один вариант на Дарнице, но с худшим ремонтом – тоже за 15. Остальные, если ближе к метро, только от 20", – отметила киевлянка в комментарии журналистам.

Кто-то из опрошенных вспомнил еще экстремальные примеры. "Самое дешевое, что мы видели с владельцами, это 4 тысячи в месяц. Однокомнатная квартира – это минимум 7 тысяч, но это, например, на Левом берегу", – отмечают опрошенные.

Не менее важным фактором чем район является состояние квартиры. Респонденты отмечают тенденцию, что чем ниже цена, тем проще набор мебели и техники. Даже в районе с умеренной ценой (например, 15-20 тыс.) можно найти как вполне жилые варианты с базовым комфортом, так и более "пустые" квартиры, где за дополнительную мебель и технику придется доплачивать или везти их от предыдущего жильца.

Кроме того, новостройки после 2010 года традиционно стоят дороже старого жилого фонда (Киев-Хрущевка, панельные дома и т.д.). Инфраструктура, наличие лифтов, паркинга и утепление тоже влияют на цену.

Отмечается, что особенно уязвимыми являются студенты, молодые пары и те, кто планирует переезд. "Мы ищем двухкомнатную на двух человек... это минимум 20 в хорошем районе", – говорит один из респондентов. Для студентов и малообеспеченных 15 тысяч – уже предел допустимого. Другие жители пытаются искать компромиссы – жить с родителями некоторое время или выбирать отдаленные массивы, чтобы не выходить за бюджет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в большинстве крупных городов Украины владельцы переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону подорожания – на 1-16%. Больше всего – в Ровно. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 16%, до средних 51 500 долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!