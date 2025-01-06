Цена популярного среди украинцев напитка резко выросла: сколько теперь стоит

Стоимость кофе эспрессо в Украине за год выросла почти на 6 грн, или на 16,5%, за чашку. Если в январе этот популярный напиток в среднем по стране стоил 29,84 грн., то нынешняя его стоимость – 35,73 грн. Впрочем, на Хмельнитчине и Сумщине кофе все еще заметно дешевле и стоит до 29 грн.

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Об этом сообщает Опендатабот. Кроме того, исследование Индекса эспрессо показало, что средняя цена чашки эспрессо в Украине в 2024 году составила 31 гривну – это на 11% дороже, чем в 2023 году (28 грн). В целом же с начала полномасштабной эспрессо подорожало в 1,7 раза – с 20 до 35,7 грн.

Где в Украине самый дорогой и самый дешевый кофе? Цена на эспрессо в регионах страны заметно отличается, причем самая высокая цена на нее даже не в Киеве (37,14 грн за чашку), а в таких регионах:

Днепропетровщина – 49,23 грн;

Одесщина – 43,18 грн;

Волынь – 38,85 грн;

Киевщина – 37,65 грн;

Львовщина – 37,28 грн.

А вот самый дешевый кофе продается на Хмельнитчине и Сумщине: по 27 и 28,4 гривны за чашку соответственно. Больше всего за год (на 29%) выросла цена в Винницкой области: до 31 грн за чашечку, а без изменений стоимость порции эспрессо осталась только на Харьковщине – 34 грн.

Индекс эспрессо – экономический показатель, используемый для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Помогает оценить, сколь велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции.

Также OBOZ.UA сообщал, что в декабре международные цены на сливочное масло завершили непрерывный рост, который длился последние 14 месяцев. Это произошло из-за сдержанного мирового спроса и накопления запасов. Поскольку украинские производители ориентируются в том числе и на экспорт, стоимость масла от отечественных производителей тоже может снизиться.

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